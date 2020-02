Izmos kamerákkal és 5G-vel futott be a Samsung Galaxy S20 sorozat

A Samsung idei csúcsmodelljeinek sorát egy ultraprémium készülékkel is megtoldja.

A Samsung megnyitotta a 2020-as csúcstelefon-dömpinget, a vállalat sajtóeseményén ismert zászlóvivője, a Galaxy S széria legújabb modelljeit, illetve új hajlítható kijelzős okostelefonját is leleplezte. A várakozásoknak megfelelően a gyártó csavart egyet a nevezéktanon, az S sorozat idén így az S10 után a Galaxy S20 modellekkel folytatódik, a hajtogatós, clamshell készülék pedig a pletykákhoz igazodva Galaxy Z Flip néven kerül piacra - ez utóbbi modellről külön cikkben emlékezünk meg.

GAZDASÁGOS HELYETT ULTRAPRÉMIUM

Az S20 sorozat mindjárt három modellel debütál, noha nem egészen úgy, mint tavaly a Galaxy S10 esetében láthattuk. Itt ugyanis eltűnik az S10e által képviselt, kompaktabb és visszafogottabb árazású modell, helyette a cég a sor másik végén bővít, abszolút csúcsmodellje idén a Galaxy S20 Ultra nevet kapja - ez utóbbi mellé érkezik, a Galaxy S20 és Galaxy S20+.

Az elöl-hátul üvegborítású telefonokat fémkeret övezi, ahogy az manapság lenni szokott - a tavalyi modellekhez képest az egyik legfeltűnőbb dizájnváltás, hogy akárcsak a nyáron bemutatkozott Galaxy Note 10-nél, itt is középre költözött a kijelzőbe vágott előlapi kamera, mindhárom modell esetében. A hátlapot is átrendezte valamelyest a cég, egy függőleges, téglalap alakú blokkba terelve az egyre népesebb kameracsokrot. A trió legnagyobb modellje a Galaxy S20 Ultra, gigantikus, 6,9 hüvelykes kijelzővel, azt az S20+ 6,7 hüvelykkel követi, a legkisebb modell pedig az S20, a maga "kompakt" 6,2 hüvelykes kijelzőjével. Az AMOLED panelek egyébként 120 hertzes képfrissítési rátát produkálnak, és a HDR10+ plecsnit is megkapták, felbontásuk pedig mindhárom modellnél 3200x1400 pixel. Ahogy az a sorozatnál már szabványosnak tekinthető az ujjlenyomat-olvasó is a kijelző mögött található.

FÓKUSZBAN A KAMERA

Ahhoz nem férhet kétség, hogy idén a kamera kapta a legnagyobb hangsúlyt a Samsung új csúcsmodelljein. Két testvérétől az Ultra kiadást is elsősorban a hátlapi kamerarendszer különbözteti meg - persze a képátló mellett. A készüléken mindjárt négy hátoldali szenzor található, a fő kamera felbontása pedig nem kevesebb mint 108 megapixel - az ütős szenzort érzékelőt a cég már tavaly nyáron bemutatta, az támogatja a vállalat Nonacell névre keresztelt, 9x1 pixel binning technológiáját is, amellyel 9 pixel adatait egybehúzva, 12 megapixeles fotókat lő. Így bár a felbontás kisebb, egy képpontra számottevően több fényinformáció jut, ami előnytelen fényviszonyok között különösen jól jöhet.

Az S20 Ultra hátoldalán található jókora kamerablokk alján egy 4x optikai zoomra képes, 48 megapixeles szenzor is figyel. Utóbbi a tavaly a Huawei P30 Próból is megismert, periszkóp elrendezést használja, hogy megfelelő távolságot tudjon biztosítani az egyes lencsék között, a fenti érték eléréséhez. A kamera a "100x Space Zoom" üzemmódot is támogatja, itt értelemszerűen már a digitális zoom is besegít, gépi tanulással javítva a kép minőségét. Természetesen az eszközökről az ultraszéles látószögű kamera sem hiányzik, ennek felbontása 12 megapixel, mindhárom eszköz esetében.

Az S20 és S20+ fő kamerája, akárcsak az előző generációnál, itt is megmaradt 12 megapixelnél, itt azonban már új, nagyobb pixelekkel dolgozó szenzorra váltott a gyártó. A két kisebb modellen is találunk telefotó kamerát, 64 megapixeles szenzorral, noha ez utóbbinál nincs szó optikai zoomról, a közelítést a szenzor digitálisan, a nagyobb felbontású kép levágásával végzi. Az S20+ és az Ultra modellek egy-egy ToF szenzort is kaptak.

Python és Appmenedzsment rendezvényekkel indítjuk a szezont (x) Február 26-27-én indul a HWSW free! ingyenes meetupsorozat, márciusban pedig 30 órás online képzéseket indítunk!

Mindhárom modell fő, és telefotó lencséit is segíti az optikai képstabilizáció, továbbá mindhárom képes 8K videó rögzítésére is - ez nem kis mutatvány az okostelefon-piacon, bár valószínűleg a legtöbb potenciális vásárló még nem igazán rendelkezik ekkora felbontás lejátszására alkalmas megjelenítővel. Ami az előlapi kamerákat illeti, Az S20 és S20+ a korábbról már ismerős 10 megapixeles szenzorokat kapta, a legnagyobb eszköz kijelzőjébe ütve pedig egy tiszteletet parancsoló, 40 megapixeles érzékelő figyel.

IZMOS VAS, OPCIONÁLIS 5G

A motorháztető alatt mindhárom modellben a gyártó Exynos 990 lapkája, vagy régiótól függően Qualcomm Snapdragon 865 chip dolgozik. Európában szokás szerint az Exynosszal szerelt variánsra számíthatunk, utóbbi chipben két 2,73 gigahertzes Mongoose M5, két 2,5 gigahertzre állított Cortex-A76, valamnt négy darab, 2 gigahertzen ketyegő Cotex-A55 mag található - a lapka a gyártó szerint akár 20 százalékos teljesítménybeli előrelépést is jelenthet az előző modellhez képest.

Python és Appmenedzsment rendezvényekkel indítjuk a szezont (x) Február 26-27-én indul a HWSW free! ingyenes meetupsorozat, márciusban pedig 30 órás online képzéseket indítunk!

A Galaxy S20 és S20+ elérhető lesz 4G és 5G kiadásban is (utóbbiért átlagosan 100 euróval kell többet kicsengetni) míg az Ultra modell csak 5G-képes verzióban lesz kapható. A RAM mérete a hálózati képességek függvényében változik, az 5G-s S20 és S20+ modellek 12 gigabájt LPDDR5 memóriát és 128 gigabájt belső tárhelyet kapnak, míg az LTE-s variánsoknál a RAM mérete 8 gigabájt lesz. Az S20 Ultrában a 128 gigabájt tárterület mellett ugyancsak 12 gigabájt RAM-ot találunk, a telefon 512 gigabájtos variánsába ugyanakkor gigászi, 16 gigabájt memória került. Mindhárom telefon tárhelye bővíthető microSD kártyával is, amelyből akár további 1 terabájttal.

A készülékeknek az akku terén sincs okuk szégyenkezni, méreteihez képest mindhárom modellbe kifejezetten méretes telep jutott: az S20-ban egy 4000 mAh kapacitású akkumulátort találunk, míg az S20+ 4500, az S20 Ultra pedig tetemes 5000 mAh-s telepből gazdálkodhat. A trió mindegyike támogatja a 15 wattos vezeték nélküli töltést is. Vezetékes töltésnél az S20 és az S20+ 25 wattos gyorstöltést kapott, míg az Ultra kiadásnál ez az érték egészen 45 wattig kúszik fel.

A Samsung idei csúcsmodelljei hazánkban március 13-án rajtolnak Android 10-zel a fedélzetükön - árazásuk nem hoz nagy meglepetést, az S20 széria modelljeiért, ahogy tavaly az elődökért, idén is igen mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Az LTE-s Galaxy S20 ajánlott bruttó fogyasztói ára, hazánkban 325 ezer forint, az S20+-é 360 ezer forint. Az S20+ 5G kiadása 395 ezer forint környékén lesz kapható - kisebb 5G-s testvérének pontos ára egyelőre nem ismert. A mezőnyt vezető, 128 gigabájtos Galaxy S20 Ultra 485 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető - a más tárterülettel szerelt modellek még váratnak magukra. Az előrendelések már leadhatók az eszközökre, az előrendelők pedig a gyártó új, Galaxy Buds+ füleseit is megkapják a készülék mellé.