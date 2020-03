Agresszív ívet kapnak a Samsung új vállalati monitorai

A három méretben érkező T55 szériával a cég az irodákba is ívelt kijelzőket vinne.

A vállalati monitorokat is hajlítgatni kezdi a Samsung, a gyártó bejelentette legújabb, T55 néven rajtoló, erősen ívelt monitorcsaládját, amelyekkel a gamerek helyett most a céges felhasználókat célozza.

A készülékek legfontosabb megkülönböztető jegye a szegmensben elterjedt vállalati kijelzőkkel szemben, azok agresszív görbülete: a panelek 1000R-s hajlítást kaptak, azaz ívük a játékosokat célzó eszközök zöménél is jóval látványosabb. Az 1000R érték azt jelenti, hogy az eszközök íve egy 1000 milliméter, vagyis 1 méter sugarú kör ívére illeszkedik. Ahogy az AnandTech is kiemeli, a Samsung a Szöuli Nemzeti Egyetem kórházának professzora által készített, klinikai tanulmányra hivatkozva döntött az erős hajlítás mellett, mondván, ez az érték az emberi látómezőhöz is jobban passzol, mint a lapos, vagy enyhén hajlított monitorok, ezáltal a szemet is kevésbé terheli.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A vállalat összesen három, különböző méretű modellt dob piacra a T55 széria zászlaja alatt, ezek a 24 hüvelykes C24T55, a 27-es C27T55, valamint a 32 hüvelykes C32T55 monitorok. Méretüktől eltekintve az eszközök szinte minden paramétere megegyezik, beleértve a dizájnt is: azok oldalsó és felső peremeit a gyártó igyekezett vékonyra szabni, hátoldalát pedig szövetborítással vonta be. A monitorokhoz tartozó állvánnyal csak a kijelzők dőlésszöge állítható.

A készülékek mindegyikében Full HD felbontású, 16:9-es képarányú VA panelt találunk, 75 hertzes maximális frissítési rátával, 4 milliszekundumos válaszidővel, illetve 3000:1-es kontrasztaránnyal. A kijelzők az sRGB skála 119 százalékét, míg az AdobeRGB és a DCI-P3 esetében azok 88 százalékát fedik le. A készülékek a VESA Adaptive Sync, illetve az azzal lényegében egyező AMD FreeSync technológiát is támogatják. Csatlakozókból egy DisplayPort, egy HDMI és egy D-Sub aljzat is jutott a monitorokra, így akár a vállalati flottában megmaradt régebbi eszközökkel is használhatók. A legkisebb monitort leszámítva az eszközökbe 5 wattos hangszórók is jutottak. A vállalat egyelőre nem árulta el, mikor és milyen áron tervezi piacra dobni az eszközöket.