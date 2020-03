Jöhetnek az otthon maradásra felszólító tömeges SMS-ek

A mobilszolgáltatók a koronavírus-világjárvány során nyújtott lakossági tájékoztatásban is egyre aktívabb szerepet vállalnak, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak előfizetők millióival egy olyan eszközön keresztül, melyet ma már minden korosztály napi rendszerességgel használ. A kijárási tilalom elrendelését követően Nagy-Britanniában is megérkeztek az első tájékoztató SMS-ek, melyek otthon maradásra szólítják fel a lakosságot.

"Segítünk! Ne hagyja el a gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe" - szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt kapta meg több millió magyar mobilfelhasználó a Belügyminisztérium vészhelyzeti tájékoztató SMS-ét, miután 2013. március 15-én az ország nyugati részét megbénította a havazás. Az akkor kissé sután ható (pláne azok számára, akik egyáltalán nem voltak érintettek), ráadásul több előfizetőnek csak napokkal később megérkező tömeges lakossági tájékoztató SMS-ek most újra megjelenhetnek a koronavírus-világjárvány miatt kialakult helyzetre tekintettel.

A vírussal szembeni védekezés legfőbb eszköze a kontaktusok minimálisra csökkentése, vagy angolul a "social distancing", melyet a legegyszerűbben úgy lehet elérni, ha mindenki otthon marad és csak akkor hagyja el a lakást, ha feltétlenül szükséges. Az erre felszólító, hivatalos szervek nevében érkező rövid szöveges üzenetek valós figyelemfelhívó hatásában egyes szakértők ugyan kételkednek, mégis olyan eszközről van szó, mellyel szinte minden állampolgárt el lehet érni.

a brit kormány tájékoztató SMS-e (forrás: BBc)

Különösen akkor nyer nagy jelentőséget egy ilyen üzenet, amikor egyébként kijárási tilalmat rendelnek el a hatóságok - ez történt most Nagy-Britanniában, ahol hétfőn este jelentették be a kijárási tilalmat, ezzel párhuzamosan az összes brit szolgáltató kiküldte minden ügyfelének a kormány üzenetét, mely otthon maradásra szólít fel, emellett tartalmazza a brit hatóságok koronavírus-tájékoztató oldalának hivatkozását is.

Bár a mobilkészülékeken keresztüli vészhelyzeti (tömeg)tájékoztatásra az SMS-nél ma már lényegesen szofisztikáltabb megoldások is léteznek, rendszerint a magas költségekre hivatkozva a legtöbb uniós országban működő operátorok nem üzemeltetnek ilyeneket. A jellemzően katasztrófahelyzetekben és terrorcselekmények idején használható cell broadcast, illetve az ahhoz hasonló technológiák bevezetése Nagy-Britanniában sem történt még meg, a szolgáltatók ezért a több tízmillió SMS-t fokozatosan küldik ki az előfizetőknek, mely több órán - szerencsétlenebb esetben több napon keresztül zajlik.

Hazánkban a beszámolók szerint egyelőre nem indokolt a kijárási tilalom bevezetése, kérdés, hogy az Operatív Törzs ha eljön az ideje, felkéri-e a szolgáltatókat a 2013-ashoz hasonló SMS-dömping elindítására. Akkor egyébként kisebbfajta botrány kerekedett belőle, hogy az egyik mobilszolgáltató (a Telenor Magyarország) megtagadta a tájékoztató SMS-ek kiküldését arra hivatkozva, hogy nem az ilyenkor szokásos protokoll szerint érkezett a felkérés a Belügyminisztérium felől.