Teljesen átírhatja a távközlési ipar szabályait a koronavírus

A koronavírus lezajlása után valószínűleg soha nem lesz már semmi olyan, mint régen - a világjárvány kitörésével iparágak kerülhetnek a süllyesztő szélére, míg mások működése felértékelődhet, átalakulhat. Ilyen iparág, vagy ágazat lesz minden bizonnyal a telekommunikáció is, mely egy járványügyi vészhelyzet során érthető okokból nemzetbiztonsági stratégiai szerephez jut. Az iparági szereplők emellett milliók életét tehetik könnyebbé, elviselhetőbbé azáltal, hogy az otthon maradók jobb híján a telekommunikációs összeköttetéseken keresztül tarthatják egymással a kapcsolatot, illetve olyan szolgáltatásokkal múlatják az időt, melyet a távközlési cégek biztosítanak vagy juttatnak el a számukra (tévé, streaming stb). Nem csoda, hogy ezekben a napokban óriási nyomás nehezedik a távközlési cégekre, köztük a magyar piaci szereplőkre is, egy részüknél pedig már kész forgatókönyv van arra, hogy mivel járulnak majd hozzá ahhoz, hogy a végfelhasználók - legyen szó magánszemélyekről vagy cégekről - könnyebben átvészelhessék a nehéz időszakot.

SEMMI SEM LESZ A RÉGI?

A TechCrunch mai cikkében lényegében ugyanezen a témán elmélkedve egyenesen azt írja, hogy a telkókon - akárcsak az egész emberiségen - végérvényes nyomot hagy majd a koronavírus, a cégeknek ugyanis be kell majd látniuk, hogy az eddig évtizedeken keresztül alkalmazott üzleti modellek egy ilyen vészhelyzeti szituációban nem működnek, a járvány elvonulásával pedig lehetetlen lesz visszaállítani az eredeti állapotokat. A lap itt elsősorban az Egyesült Államokban jelenleg még a vezetékes szegmensben is előszeretettel alkalmazott adatforgalmi korlátozások feloldását szorgalmazza, rávilágítva arra, hogy milliók kezdenek dolgozni a következő napokban otthonról, ezáltal értelemszerűen az internethasználati szokásaik is drasztikusan megváltoznak majd.

a vírusfertőzés miatt a székházak is elnéptelenednek

Márpedig nyilvánvalóan óriási öngólt rúgnának azzal a szolgáltatók, ha ezért az adatforgalmi többlethasználatért bármilyen szinten büntetnék az előfizetőt, így kénytelenek lesznek előbb-utóbb legalább részlegesen feloldani az előfizetések használatával kapcsolatos legtöbb korlátozást a vezetékes- és mobil operátorok - hacsak nem tették ezt meg máris a színfalak mögött.

A HWSW által megkérdezett iparági bennfentesek szerint ennek ugyanakkor technológiai és erkölcsi aspektusai is lehetnek. Bár Magyarországon egyik vezetékes internetszolgáltató sem alkalmaz tényleges adatforgalmi plafont (jóllehet egyik-másik cég az általános szerződési feltételeiben meghúzza a fair használat kereteit), a mobilszolgáltatók szinte kivétel nélkül évek óta különböző adatcsomagokba sorolják az előfizetőket.

Ennek hátterében nyilvánvaló üzleti, másrészt technológiai (terheléselosztás) megfontolások állnak - a korlátozások feloldása kapcsán elsősorban utóbbi szempontot kell mérlegelniük a cégeknek, vagyis azt, hogy a korlátos mobilhálózat elbírja-e rászabaduló megnövekedett adatforgalmat. A hazai mobilszolgáltatók ezt évek óta különféle promóciókkal tesztelik - eddig sikerrel, elsősorban annak köszönhetően, hogy a magyar mobilhálózatok nemzetközi összehasonlításban is kitűnő tartalékokkal rendelkeznek. A cégek így például rendszeres időközönként, jellemzően az ünnepek ideje alatt korlátlan mobilnet-kapcsolatot biztosítanak bizonyos előfizetői körnek.

Jelen esetben tehát az az egyik legfőbb kérdés, hogy az operátorok rendelkeznek-e elég kapacitással ahhoz, hogy minden előfizetőnek korlátlan, vagy legalább megnövelt adatkeretű szolgáltatáshozzáférést biztosítsanak, nem csak azoknak, akik ezért havonta (feltételezve, hogy nem valamilyen munkahelyi flottában vannak) súlyos ezreket fizetnek. Felmerülhet ugyan, hogy valamiféle szelekciót alkalmazva, például csak az otthoni karanténnal sújtott előfizetők számára nyújtanak korlátlan adat- vagy éppen beszédforgalmat a cégek, ez azonban csak nehezen, illetve igen erőforrásigényesen ellenőrizhető.

SEGÍTSÉG A HATÁROKON TÚL

A mobilszolgáltatók emellett könnyebbé tehetik a külföldön rekedt magyarok életét is különféle roamingkedvezményekkel - ilyenre eddig zömében terrorcselekmények és természeti katasztrófák során volt példa. Az EU határain belül tartózkodó magyar állampolgároknál ez a probléma a roam like home intézményének bevezetése óta szinte egyáltalán nem jelentkezik, de aki az EU határain kívül került karantén vagy vesztegzár alá, az súlyos telekommunikációs költségekbe verheti magát, ha a mobiljával kíván kapcsolatot tartani az otthoniakkal.

Informátorunk szerint a mobilcégek emellett erkölcsi szinten is dilemmába kerültek, hiszen nyilvánvaló, hogy tudnak segíteni az érintetteken (azaz gyakorlatilag minden előfizetőjükön), egy ilyen vészhelyzetben azonban az operátorok még a látszatát is el akarják kerülni annak, hogy bármiféle hasznot húznának vagy kívánnak húzni a történtekből.

Lapunk a kérdésben konzultált mindhárom nagy, több milliós ügyfélbázissal rendelkező hazai mobilszolgáltatóval. A koronavírus-fertőzés kapcsán közvetetten érintett Vodafone Magyarországnál nem kívánták kommentálni, milyen, konkrét intézkedéseket terveznek tenni a telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások használatának könnyebbé tétele érdekében, a Magyar Telekomnál és a Telenor Magyarországnál kérdésünkre egyaránt közölték, hogy a kérdés a fertőzés hazai megjelenése óta folyamatosan napirenden van a cégeknél.





Eközben a szolgáltatók székházai lassan elnéptelenednek, a Telenornál Törökbálinton már elrendelték az otthoni munkát, a Telekomnál és a Vodafone-nál pedig a mai próbanap volt, hétfőtől pedig lényegében már csak az jár be az irodákba, akiknek okvetlenül szükséges. A legveszélyeztetettebb munkakör most az ügyfélszolgálati munkatársé, ezt a munkát ugyanis több okból sem lehet otthonról ellátni. A szolgáltatók értékesítési pontjai egyelőre változatlan nyitva tartás mellett üzemelnek.

Úgy tudjuk, hogy egyik-másik szolgáltatónál már hetek óta készen állnak azok a csoportszintű tervek, melyek leírják, hogy a járvány terjedése idején milyen intézkedésekkel lehet javítani a védekezés, illetve tágabb értelemben a gazdasági élet működésének hatékonyságát, a leányvállalatok pedig lényegében szabad kezet kaptak, hogy mikor léptetik életbe a különböző fokozatokat.



Magyarországon ilyen lépésre egyelőre nem került sor, de a helyzet súlyosbodásától függően napokon belül várható, hogy a szolgáltatók ideiglenes jelleggel különféle engedményeket biztosítanak az előfizetői kör számára bizonyos szolgáltatások használatával kapcsolatosan. Ezek az adatforgalmi keret feloldásától különböző roamingkedvezményeken át, a televíziós szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokig (például prémium, gyerekeknek szóló tévés csatornák kódolatlanná tétele, megnyitása) bármit érinthetnek.

Az eset legfontosabb következménye mégis az lehet, hogy a koronavírus hogyan írja majd át a távközlési szolgáltatások használati szokásait, illetve ezzel együtt hosszú távon akár a szolgáltatók üzleti modelljét. Ha ugyanis az ügyfelek előtt lévő korlátokat huzamosabb ideig lebontja a cég (márpedig az eddigi előrejelzések alapján a vírusfertőzés nem fog heteken belül megszűnni), később rendkívül nehéz lesz visszavonulót fújni, így hiába múlik el a járványveszély, az operátorok jó eséllyel soha többé nem tudják majd visszaterelni ügyfeleiket a korábbi korlátok (szokások) közé.