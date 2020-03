Lebontja a Teams és a Skype közötti gátat a Microsoft

Heteken belül jöhet az átjárhatóság a két chatplatform között.

Áthidalja Teams és Skype platformjai között tátongó rést a Microsoft, a cég a következő két hónapban fokozatosan minden felhasználója számára lehetővé teszi majd, hogy Skype-on keresztül bekapcsolódjon Teams beszélgetésekbe, és fordítva. Ehhez felhasználóknak csak chatpartner email címére lesz szükségük. Bár a funkció már régi felhasználói igényt elégít ki, azt a redmondi óriás egyelőre nem kapcsolja be alapértelmezetten. Az átjárhatóság élesítéséhez a rendszergazdáknak a Microsoft 365 Admin Centerben kell elvégezniük a megfelelő beállításokat.

Fontos lépésről van szó a felhasználók átterelésében a Teams felületére, ahogy a ZDNet is kiemeli, sokakat épp az tartott vissza a váltástól, hogy azzal elveszítik a kapcsolatot a Skype-os kontaktokkal. Az átjárhatóság bevezetése egyébként az egyik legtöbbször kért funkció volt a felhasználók részéről, a Microsoft pedig tavaly nyáron jelentette be, hogy a kéréseknek eleget téve elkezd annak bevezetésén dolgozni.

A vállalatok számára tehát újabb akadály hárul el a Teamsre való áttérés elől, miközben egyre közeleg a Skype for Business Online támogatásának vége. Utóbbit a Microsoft még 2017-ben jelentette be, kiemelve, a szolgáltatás helyét a Teams veszi át. A tervek szerint a Skype for Business Online 2021. július 31-én vonul nyugdíjba. A Microsoft várhatóan idén április végéig teszi majd világszerte elérhetővé a funkciót, az Office 365 és a Microsoft 365 ügyfelek számára.

Az átjárhatóság mellett a Teamst a vállalat folyamatosan igyekszik új funkciókkal vonzóbbá tenni a potenciális felhasználók számára, az elmúlt hetekben jelentette be például, hogy a platform Outlook integrációval bővül, így a beszélgetések emailben is továbbíthatók, a későbbiekben pedig az Outlookban folytatott levelezések is átültethetők lesznek a Teams felületére.