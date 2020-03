A hazai fizetéseket megreformáló szolgáltatás már minden magyarországi bankban elérhető. Az azonnali fizetési rendszer jóval gyorsabb tranzakciókat hoz, ráadásul azokhoz már a bankszámlaszámokat sem kell feltétlenül észben tartani.

A mai nappal elrajtolt az azonnali fizetési rendszer, amely korszakváltást jelent a hazai bankszektor számára. A rendszer villámgyors jóváírásokat ígér a tranzakciók nagy része esetében, illetve meg is könnyíti az átutalásokat, miután azokhoz a nehezen megjegyezhető bankszámlaszámok helyett másodlagos azonosítók használatát is lehetővé teszi, mint az email címek vagy telefonszámok.

A váltásnak már ideje volt, hiszen az eddig működő elektronikus fizetési megoldások alapszintű szolgáltatásainak működési logikája az elmúlt évtizedek korlátozott adatátviteli lehetőségeihez igazodott, lassú és összetett adatfeldolgozási folyamatokra épült. Az elavult rendszerek pedig az innovációnak sem biztosítottak túl jó táptalajt. Ahogy kapcsolódó dokumentumaiban az MNB is taglalja, a piac szereplői eddig jellemzően vagy a hagyományos infrastruktúrák korlátait valamilyen módon megkerülő szolgáltatásokkal, vagy pedig komplett új rendszerekre támaszkodó megoldásokkal igyekeztek felzárkózni a kor igényeihez, ám előbbi csak tovább növelte az infrastruktúra bonyolultságát, utóbbi pedig nehezen vagy egyáltalán nem biztosított átjárhatóságot az eredeti rendszerekkel.

MINDEN BANKNÁL, AZONNAL

Az azonnali fizetési rendszer ennek megfelelően teljesen átalakítja, illetve a ma jellemző ügyféligényekhez igazítja az elektronikus fizetési folyamatokat - és ami a legfontosabb, bevezetése minden hazai bank számára kötelező. Az új rendszerrel a belföldi, 10 millió forint alatti forintos tranzakciók maximális jóváírási ideje az eddig megszabott 4 óra helyett 5 másodperc lesz, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is 0-24 óráig. Ez a gyakorlatban a legtöbbször 1-2 másodpercet jelent, ha pedig a tranzakció 20 másodpercen belül sem teljesül, azt a rendszer automatikusan elutasítja. Azt érdemes észben tartani, hogy ez az idő a jóváírásra vonatkozik, így lehetséges, hogy az arról kapott értesítő SMS-re valamivel tovább kell várni. Emellett ha a tranzakció lezajlott, már nem csak a címzett, de a küldő is értesítést kap a jóváírásról.

Fontos újdonság még, hogy már másodlagos azonosítóval, azaz email címmel, telefonszámmal, adószámmal vagy adóazonosító jellel is lehetőség van utalásokat indítani a kiszemelt bankszámlákra, persze ha az ügyfél online vagy személyesen a bankfiókban regisztrálta azonosítóját számlájához - a korábban a banknak megadott telefonszám például nem avanzsál automatikusan utaláshoz is használható azonosítóvá. A pénzintézetek évente egyszer rákérdeznek majd az ügyfeleiknél, hogy a megadott másodlagos azonosítóikat a későbbiekben is akarják-e még használni. Bankja válogatja, hogy csak a bankfiókban vagy online is lehet-e regisztrálni az új azonosítókat, mindenesetre hosszú távon minden pénzintézet tervezi az online lehetőség bevezetését.

A céges számlák esetében szintén a magánszemélyeknél is megadott 10 millió forintos felső határ érvényes az azonnali átutalásokra, továbbá csak egyedi tranzakcióknál köteles a bank biztosítani számukra a fenti paramétereket. A rendszer hamarosan csoportos tranzakciókkal is bővül, erre azonban egyelőre várni kell, a megoldás a tervek szerint idén ősszel, szeptember 1-jén élesedik.

A felsoroltak minden banknál az alapszolgáltatás részét képezik, a fenti feltételeknek megfelelő tranzakciókat a pénzintézetek automatikusan az azonnali fizetési rendszerben bonyolítják, ügyféloldalról ehhez nincs szükség semmilyen plusz beállításra - illetve plusz költséget sem jelentenek majd a felturbózott utalások, azok díja nem lesz magasabb a korábbi, lassú tranzakciókénál. A Magyar Államkincstár utalásai, illetve a papír alapú tranzakciók továbbra is a hagyományos rendszeren zajlanak, így többek között a nyugdíjkifizetések is maradnak a szokott mederben. Említést érdemel továbbá, hogy az azonnali fizetési rendszer a fizetési kérelmeknek is zöld utat ad, vagyis lehetőséget biztosít pénz igénylésére a címzettől, maximum két hónapos határidővel. Ez ugyanakkor a pénzintézetek számára nem kötelezően bevezetendő funkció, így szükség lehet még némi időre, mire a bankok széles körben is támogatni kezdik.

KEVESEBB KÉSZPÉNZ, TÖBB INNOVÁCIÓ

Az új rendszer bevezetéséről még 2017 elején döntött a Magyar Nemzeti Bank, és azt reméli tőle, hogy miután a készpénzzel vetekedő gyorsaságú fizetési lehetőséget biztosít, folyamatosan elérhető és a fizetési helyzetek széles körében, egyszerűen használható, növeli majd a tranzakciószámot - ezáltal pedig a banki szereplők számára is visszatermeli majd az adott esetben több milliárd forintra rúgó fejlesztési költségeket. A megoldás emellett az innovációnak, újfajta fizetési szolgáltatásoknak is megágyaz, miközben a zárt ökoszisztémák megjelenése is elkerülhető vele, széles körű átjárhatóságot biztosít.

Az azonnali fizetési rendszer bevezetése egy ideje már csúszik, annak határidejét a nemzeti bank eredetileg tavaly július 1-jére jelölte ki. Bár a rendszer központi infrastruktúráját biztosító Giro Zrt., illetve az MNB határidőre elkészült a rendszer működését megalapozó technikai feladatokkal, ez több banknak nem sikerült, így ekkor végül csak a próbaüzemet sikerült elrúgni, és nyolc hónappal később valósulhatott csak meg a tényleges rajt. Ez ugyanakkor még így sem jelent komoly lemaradást globálisan, Magyarország az idei rajttal is az élmezőnyben van az azonnali fizetési rendszer bevezetésével - ráadásul más országokban a bankoknak opcionális csatlakozni a korszerűbb szolgáltatáshoz, nálunk viszont minden banki ügyfél élvezheti annak előnyeit.

JÖHETNEK MÉG NEHÉZSÉGEK A BEVEZETÉSBEN

A ma elrajtolt szolgáltatás előnyeit leggyorsabban a kereskedők érezhetik majd, akikhez a fizetések összegei így azonnal megérkeznek - illetve azok az egészen kicsi eladók is, akit esetleg a terminál költségei tartottak vissza a kártyás fizetés bevezetésétől, miután az azonnali fizetési rendszernek köszönhetően már egy egyszerű, kinyomtatott QR-kódról is indítható fizetés.

Az új technológiának a maga kockázatai is megvannak, a villámgyors utalások ugyanis a potenciális csalók dolgát is megkönnyíthetik: a bankoknak már nincs egy teljes órájuk, hogy megállítsanak egy-egy elrontott vagy az ügyfél megtévesztésével indított tranzakciót, így érdemes lesz fokozottan odafigyelni, hogy kinek és mekkora összeget utalunk. Ugyanígy a beérkezett fizetési kérelmeket is ajánlott kétszer is ellenőrizni, mielőtt utalnánk.

Persze nem lenne meglepő, ha a következő napokban még helyenként találkoznánk elégedetlenkedő ügyfelekkel és váratlan problémák elhárításán gőzerővel dolgozó pénzintézetekkel - lélekben érdemes felkészülni, hogy nem mindenhol lesz teljesen zökkenőmentes az átállás. Szerencsére a bankoknak könnyebbséget jelenthet, hogy az azonnali utalások bevezetése önmagában jó eséllyel nem hoz majd rögtön ugrásszerűen megnövekedett tranzakciószámot, még ha lesznek is ügyfelek akik csak a tempós utalások teszteléséért küldenek majd ismerőseiknek kisebb-nagyobb összegeket.

Az első tapasztalatok ugyanakkor biztatók, a FinTehcZone több pénzintézetnél már rögtön az indulás után kipróbálta az azonnali fizetést. A lap szerint a szolgáltatás az OTP, Erste, MKB és a Gránit bankoknál is sikeresen elindult, és rögtön használható is volt, a K&H ugyanakkor nehézségekbe ütközött, mobilbankja éjjel 3-ig nem volt elérhető, reggelre azonban itt is helyreállt a rendszer. Az Erste Bank a többiek elé vágva már a fizetési kérelem funkciót is felvette mobilalkalmazásába, illetve akárcsak az OTP és az MKB, az appból a másodlagos számlaazonosító rögzítésére is lehetőséget ad. Az azonosítók segítségével a lap sikeres tranzakciókat bonyolított, illetve az Ersténél a fizetési kérelmet is sikeresen tesztelte. A CIB Bank, a Sberbank és a Takarékbank ügyfelei is sikeres átutalásokról számoltak be. A szolgáltatásban apróbb bakik még előfordulnak, a számlaegyenleg és -történet például nem frissül mindenütt automatikusan, alapvetően azonban eddig gördülékenynek mondható az azonnali fizetés rajtja.