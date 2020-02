Itt az Android 11 első Developer Preview kiadása

A szokottnál hamarabb, egy sor újdonsággal megpakolva érkezett meg az új rendszer fejlesztői verziója.

Különösebb bemelegítés nélkül, a vártnál korábban betoppant az Android 11 első, Developer Preview kiadása. A rendszerrel a Google szokás szerint a fejlesztőket célozza, akiktől folyamatosan várja a visszajelzéseket, amelyek alapján aztán csiszol majd az Andorid 11-en. Már az első fejlesztői kiadás is egy sor újdonságot tartogat, az 5G-re és az új kijelzőtípusokra kihegyezett funkcióktól a hívásellenőrző API-kon át egészen az új kamerafunkciókig.

5G READY

Az 5G-s okostelefonok már tavaly megkezdték a terjeszkedést a piacon, ez pedig idén csak nagyobb lendületet kap majd, az újonnan megjelenő csúcsmodellekből szinte már nem is találni olyat, amelyhez ne tartozna 5G támogatással szerelt variáns. Az Android 11-gyel a Google is igyekszik jobban megágyazni az új szabványnak, amelyhez az első fejlesztői kiadásban mindjárt két frissített API-t is kínál. A Dynamic Meteredness API-val a fejlesztők ellenőrizhetik, hogy adatforgalmi korlát nélküli kapcsolatot használ-e a készülék, és ha igen, jobb minőségben (és nagyobb adatforgalom mellett) tölthetnek le különböző tartalmakat. Ez a funkció a Wi-Fi hálózatok esetében egy ideje már elérhető, most azonban a vállalat a mobilhálózatokra is kiterjeszti azt. Emellett a Bandwidth Estimator API is frissül, azzal az aktuális le- és 5G-s feltöltési sávszélességről kaphatnak adatokat a fejlesztők.

Az Android 11-gyel a vállalat az ismerősökkel való csevegést is igyekszik sokkal inkább előtérbe hozni, a legördülő értesítési mezőben annak már dedikált részt szentel, ahol a gyakran használt chatappokban folytatott legutóbbi beszélgetések követhetők. A bejövő üzenetekre közvetlenül az értesítésből adott válaszoknál ráadásul már képek beillesztésére is lehetőség van. A társalgások közbeni egyszerűbb multitaskinghoz emellett a cég platformon már ismert chatbuborékaokat is elérhetővé teszi.

EGYSZERI ENGEDÉLYEK

A Google az adatvédelem terén is erősít, kezdve az új engedélyopciókkal. Az Android 11 első Developer Preview-jával megjelennek az egyszeri alkalmazásengedélyek, amelyeket a cég a kifejezetten érzékeny adatok kezeléséhez szán. Ezekkel, ahogy az elnevezésből is sejthető, lehetőség nyílik ideiglenesen, egyetlen alkalomra hozzáférést adni egy-egy appnak a készülék helyéhez vagy épp a mikrofonhoz és a kamerákhoz - miután pedig a felhasználó más alkalmazásra vált, az engedély el is veszik.

Eközben a a Google Project Mainline kezdeményezése is fejlődik, amellyel a cég bizonyos rendszerkomponenseket is a Play Store alá szervez ki, így azok a cég alkalmazásboltjából frissíthetők a mezei appokhoz hasonlóan. Az Android 11-gyel a projekt 12 új modullal egészül ki, így összesen már 22 modul frissíthető a Google Play System Updates segítségével. A vállalat továbbá a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít az alkalmazáskompatibilitásra, hogy minimalizálja a frissítések hatását az egyes appok működésére. Ehhez a cég a tesztelési és debugging feladatokat is megkönnyítené, a működésben potenciálisan hibát okozó változtatások kapcsolhatóságával - ez a fejlesztői beállításokból vagy adb-n keresztül is megvalósítható.

A rendszer immár a bejövő hívások verifikációs státuszához is hozzáférést ad az appoknak a hívás részletei között, illetve egy a hívás után megjelenő rendszerüzenetet is feldobhatnak, amelyből a felhasználók igény szerint spamlistára tehetik az adott számot vagy épp menthetik azt. Ami a kamerát illeti, a rendszer már a HEIF fájlokban tárolt animációkat is támogatja, továbbá új, natív képdekódoló API-kat is kap, illetve a fejlesztőknek lehetőségük nyílik kamerafelvétel közben némítani a bejövő rezgő értesítéseket.

A fentieken túl a vállalat még több kisebb-nagyobb újítást is hoz a rendszerbe, egyebek mellett a Neural Networks API-n, illetve a biometrikus azonosításhoz szükséges API-kon is csiszolt, valamint az új kiadással a waterfallként is emlegetett, a telefon oldalaira függőlegesen is kinyúló kijelzőkhöz is érkezik dedikált API, amellyel a széleken végzett interakciók külön kezelhetők.

Miután az első, korai Developer Preview-ról van szó, a Google siet hangsúlyozni, hogy az még korántsem alkalmas a napi használatra, ezért azt biztos ami biztos csak manuális letöltéssel és telepítéssel teszi elérhetővé. A rendszerképek már letölthetők a vállalat kapcsolódó oldaláról, a Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL és a Pixel 4, illetve 4 XL készülékeire.