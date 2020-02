Új androidos telefonok felé nyit a Google Stadia

A játékstreaming szolgáltatás Samsung, ASUS és Razer modellekre is terjeszkedik.

Folytatódik a játékstreaming-háború: a Google bejelentette, kiterjeszti Stadia szolgáltatásának elérhetőségét, az így végre nem csak a Pixel készülékeken lesz használható. A lépéssel a vállalat fontos lemaradást kezd orvosolni a riválisokkal szemeben, a konkurens Nvidia GeForce Now ugyanis nem tartalmaz hasonló megkötéseket - mindeközben pedig a Microsoft Project xCloudja is egyre fenyegetőbben tornyosul a láthatáron.

A Stadia a teljes körű androidos nyitástól továbbra is messze jár, ugyanakkor a 19 új támogatott készülék bevezetése is komoly előrelépés, miután egészen idáig csak a Pixel 2, 3 és 4 modelleket támogatta a szolgáltatás. Az új eszközökre a Google blogposztja szerint holnaptól lesz elérhető a játékstreaming szolgáltatás. A lista javarészt Samsung készülékekkel bővült, azon a Galaxy S8, S9, S10 és S20 széria is ott van, továbbá a Note 8, Note 9, Note 10 és Note 10+ modellek is. A vállalat emellett kifejezetten játékosoknak szánt telefonokat is bevont a Stadia szárnyai alá, a Razer Phone, illetve az ASUS ROG Phone első és második generációival.

A Google-nek egyre komolyabb versennyel kell szembenéznie a játékstreaming-piacon, főként az Nvidia GeForce Now rajtjával - a szolgáltatás február elején lépett ki a bétából, és bár nem sokkal a stabil rajt után licencelési problémákba ütközött (az Activision Bizzard vonta ki játékait a platformról) így is több ezer cím játszható rajta, már ha azokat a felhasználók valamely online boltban, például Steamen megvásárolták. A Stadia ezzel szemben továbbra is csak maroknyi címet támogat, a Google mindenesetre ígérete szerint idén ezen változtat majd, és az év során több mint 120 új játékot tesz elérhetővé platformján. Iparági pletykák szerint egyébként az Activision Blizzard is épp a Stadiával tervezett partnerség miatt farolt ki az Nvidia szolgáltatása mögül.

A keresőóriásnak mindenesetre jó lesz sietnie, felhasználói ugyanis egyre türelmetlenebbek, miután a Stadia idén év elejére ígért újításai továbbra is váratnak magukra, mint az ingyenes konstrukció, a YouTube-os megosztás vagy épp a Google Assistant támogatása. Egyelőre tehát az Nvidia megoldása (amely némileg korlátozottan ugyan de díjmentesen is elérhető) sokak számára vonzóbb lehet a Google-énél, a versenybe pedig rövidesen az xCloud is belecsöppen - igaz a konkurens még béta fázisnál jár, a tesztverzió rajtját a Microsoft nemrég iOS-re is bejelentette.