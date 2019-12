Javította az androidos Chrome-bakit a Google

A patch már mindenkihez úton van, az adatvesztést is orvosolja a javítás.

Javította az androidos Chrome böngésző súlyos adatvesztést okozó hibáját a Google, a Chrome 79 megfelelő patch-csel felszerelt verzióját pedig el is kezdte kiadni a felhasználóknak. A néhány napja, a böngésző frissítésekor megjelent kritikus bug a Chrome WebView-ra támaszkodó androidos alkalmazások fejlesztőinek és felhasználóinak komoly fejfájást okozott, sok helyen a mentett bejelentkezési adatok és beállítások is elvesztek miatta.

Az első értesülések szerint a hibát az okozta, hogy Chrome könyvtára új elérési utat kapott, azonban localStorage, illetve WebSQL tartalmakat a fejlesztők már nem helyezték át az új könyvtárba, ezzel a Chrome és általában a WebView-t használó alkalmazások számra is elérhetetlenné téve a frissítést megelőzően eltárolt adatokat. A ZDNet birtokába jutott információk szerint ugyanakkor a hiba ennél is kiterjedtebb volt, az említett localStorage és WebSQL mellett több API-t is érintett.

A Google először leállította a hibás frissítés kiadását, most pedig a Chrome 79.0.3945.93-as patch-ével orvosolta is a bugot. Bár a cég néhány nappal ezelőtt még korántsem volt biztos benne, hogy a Chrome 78-hoz tartozó, a korábban mentett adatokat tartalmazó könyvtár tartalmai a problémás frissítést követően is megmaradtak, a vállalat most arról beszélt, nincs ok aggodalomra, az a javítással mindenkinél visszaállítható. Ennek megfelelően a Chrome fejlesztőinek bakija várhatóan senkinél nem okoz tartós adatvesztést,

Szintén megnyugtató, hogy az érintettek száma is kisebb a korábban becsültnél. A Google a hibás frissítést első körben az androidos Chrome felhasználók 50 százalékához tervezte eljuttatni, mint kiderült azonban a pánikszerű leállítás előtt csak a készülékek nagyjából 15 százalékára kerület fel. A javítás kiadását a vállalat már több lépcsőben megkezdte, így az a következő napokban várhatóan mindenkihez megérkezik.

A felhasználók problémái ezzel megoldódnak, a fejlesztőket azonban így is fájdalmasan érinti a Google fiaskója, hiszen sok WebView-ra építő alkalmazást a felhasználók erősen lepontoztak a Play Store-ban, miután nem tudták, hogy adataik elvesztését a Google-nek köszönhetik. A keresőóriás mindenesetre elnézést kért az okozott kellemetlenségekért.