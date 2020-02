Tatarozással ünnepli 15. születésnapját a Google Maps

Új logóval és átszabott menüstruktúrával újít a Google Maps 15. születésnapja alkalmából az androidos és iOS alkalmazásában. A térképes szolgáltatást havonta több mint 1 milliárdan használják útvonaltervezésre, egy-egy hely nyitvatartásának, telefonszámának vagy éppen értékelésének megtekintésére. A tartalmat ráadásul nagy részben a felhasználók, vagyis a Helyi Idegenvezetői (Local Guides) program tagjai állítják elő, ezért is próbálja a vállalat még inkább előtérbe hozni a közreműködéshez kapcsolódó menüpontot és a funkciókat az alkalmazásában. A felhasználók ugyanis szívesebben látogatnak olyan helyre, ahol már tudják mire számíthatnak a vélemények és a feltöltött fotók alapján, de ehhez a folyamatos közreműködésre van szükség.

Úgyhogy a menüsor a mostani háromról öt ikonra bővül, a felfedezés és az ingázás mellett megjellenek a mentett helyek (Saved), a közreműködések (Contribute) és a frissítések (Updates). A helyek csillagozása vagy listába gyűjtése eddig is működött egy eldugott menüpontból, de mostantól egyszerűbb lesz elérni a bejelölt éttermeket és nevezetességeket, ami főleg utazás közben lehet hasznos. A közreműködések takarják a Helyi Idegenvezetői programhoz kapcsolódó hozzájárulásukat, a feltöltésekért kapott pontokat, és a felhasználói profilokat, amelyeket már követni is lehet. A friss tartalmak pedig a közelben lévő népszerű vagyis sokat látogatott vagy pedig jó értékeléssel rendelkező helyeket mutatják a Google Mapsen.

Közösségben az erő

Már több mint 120 millió tagja van a Helyi Idegenvezető programnak, amelynek tagjai a térképes közreműködéseket végzik. Eleinte, 2015-ben még 1 terabájtos ingyen Google Drive tárhellyel motiválta a vállalat a felhasználókat, de mostanra már erre sincs szükség. A Google Maps jelvényekkel, 10 szintű pontrendszerrel és heti rendszerességű buzdító emailekkel oldja meg, hogy a program tagjai még többet akarjanak segíteni a többi felhasználónak tartalomfeltöltéssel és az adatok folyamatos aktualizálásával.

A térkép összesen 200 millió hely adatlapját tartalmazza, amelyekhez a felhasználók minden egyes nap több mint 20 millió "hozzájárulást" töltenek fel, köztük képeket, videókat, szöveges véleményeket, csillagokkal jelölt értékeléseket, listákat és így tovább - sorolja a Venture Beat. Továbbá már 50 millió hellyel kapcsolatban feltöltött az akadálymentességi információ, amelyet a Maps különösen fontosnak tart. Valamint több mint 5 millió weboldal használja a Google Maps Platformjához kapcsolódó API-kat és SDK-kat, hogy a térkép funkcióit valamilyen szinten a saját szolgáltatásához kapcsolja.

Márciustól a tömegközlekedés és az AR-es navigáció funkciói is kisebb ráncfelvarrást kapnak. Hamarosan a járatokon már meg lehet adni a jellemző hőmérsékletet, megfigyelő kamerákat és akadálymentességet. Nagyjából júniustól pedig az algoritmusok már pontosabban meg tudják jósolni a buszok késését a vállalat ígérete szerint. Továbbá a térképes app a Live View, kiterjesztett valóságra építő szolgáltatását is frissíti, amely alapvetően a térbe "vetített" nagy nyilakkal mutatja a gyalogosoknak, hogy merre kell éppen kanyarodni (az ARCore és ARKit támogatású telefonokon). Nagyjából egy hónap múlva már a kitűzött úticélt is lehet látni egy piros pöttyel, illetve az odáig vezető út hosszát.

A sok funkcióra és elérhető szolgáltatára, a 15 év alatt bejárt útra utal a Google Maps új logója Jen Fitzpatrick, a Maps igazgatójának leírása szerint. A keresőóriás térképe ugyanis már rég nem a navigációról szól, hogyan lehet eljutni egyik pontból a másikba, hanem a helyek felfedezéséről és az ottani tevékenységek ajánlásáról - ami nyilván monetizációs szempontból is egy sokkal tágabb kategória. A Google más logóira jobban emlékeztető Maps-logót és az öt menüpontból álló új láblécet a vállalat a héten kezdi kiterjeszteni az Android és iOS felhasználók alkalmazásaira.