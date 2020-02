Az Nvidia és az Amazon is kifarolt az MWC mögül a koronavírus miatt

Ahogy egyre több cég morzsolódik le a rendezvényről, a szervezők tovább szigorítanak a biztonsági intézkedéseken.

Újabb nagyvállalatok hátrálnak ki a barcelonai Mobile World Congress mögül a koronavírus-járványra hivatkozva: a sor most az Nvidiával és az Amazonnal bővül, akik múlt hét pénteken jelentették be, hogy a járvány okozta kockázatok miatt nem vesznek részt az eseményen. Eközben az MWC-t szervező GSMA is egyre szigorúbb biztonsági intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a fertőzés kockázatát az eseményen - korábban az LG, a ZTE és az Ericsson is bejelentette, a vírus miatt távol marad a rendezvényről.

Az Nvidia rövid közleményében annyit ír, idén nem küldi el alkalmazottait az eseményre, hogy ne kockáztassa azok, illetve ügyfelei és partnerei biztonságát. A cég távolmaradása különösen fájdalmasan érintheti a rendezvényt, hiszen ahogy a The Verge is rámutat, a vállalat volt az MWC egyik legnagyobb szponzora, és az eredeti tervek szerint összesen mintegy tíz előadást és kerekasztal beszélgetést tartott volna különböző, az AI-hoz kapcsolódó témákban. A cég emellett egy komplett, "AI Edge Innovation Center" kiállítóteret is létrehozott volna. Egyelőre nem világos, hogy az Nvidia alkalmazottai nélkül valamilyen formában megvalósíthatók lesznek-e a tervezett programpontok. Nem sokkal a GPU-gyártó után az Amazon is hasonló bejelentést tett, a cég a koronavírus-járvány miatt a részvételtől, illetve a kiállítói szereptől is visszalép.

Röviddel az esemény számára kifejezetten fájdalmas bejelentések után a GSMA is új közleményében a biztonsági intézkedések további szigorítását ígérte. Ezek alapján a szervezők megtagadják a belépést a járványban legsúlyosabban érintett régióból, azaz a kínai Hubei tartományból érkezőktől, illetve azoktól is, akik a rendezvény február 24-i rajtja előtt kevesebb mint két héttel Kínában tartózkodtak - ehhez a szervezők a látogatók útleveleit is ellenőrzik majd. A helyszínen továbbá folyamatosan ellenőrzik a látogatók testhőmérsékletét, akiknek nyilatkozniuk kell majd róla, hogy nem érintkeztek fertőzött betegekkel.

Az ügyben a katalán egészségügyi miniszter, Alba Vergés is megszólalt, aki szerint a helyi egészségügyi rendszer felkészült a koronavírus felismerésére és kezelésére, amit igyekezett az MWC látogatói számára is egyértelművé tenni.