A kínai LCD- és okostelefon-gyártást is hátráltatja a koronavírus

A járvány, és az annak kapcsán hozott óvintézkedések is komoly munkaerőhiányt generálnak Kínában.

Az LCD panelek és okostelefonok gyártásán is érezteti hatását a Kínában a koronavírus-járvány, a gyártók mindkét szegmensben alkatrész- és munkaerőhiánnyal küzdenek a megbetegedések miatt.

Az IHS Markit elemzői szerint a járvány az LCD és OLED gyártást akár 10 százalékkal is visszavetheti a régióban, ez az érték pedig még február során akár 20 százalék fölé is felkúszhat. A vírus epicentrumaként ismert Wuhan városában egyébként öt panelgyár található, amelyek egytől egyig munkaerő és komponenshiánnyal küzdenek a járvány terjedését meggátolni hivatott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Ezek közé tartozik a kínai holdújév munkaszüneti időszakának meghosszabbítása, de az azt követő szigorúbb egészségügyi ellenőrzések is negatív hatást gyakorolnak majd a gyártási kapacitásra.

Miután Kína a kutatócég szerint idén a globális kijelzőgyártási kapacitás mintegy 55 százalékáért felel, ez a kiesés világszerte érezteti majd a hatását a következő időszakban, a szakértők a panelek drágulására számítanak.

A járvány az okostelefon-gyártásra is hatással lesz, a Strategy Analytics a The Next Web által is idézett kutatása szerint. Az elemzőcég szerint a nagy kínai okostelefon-gyártók darabszáma a korábbi becsléseknél 5 százalékkal kevesebb lesz a vírus okozta nehézségek fényében. A kutatók szerint az olyan cégek számára, mint a Huawei, az Oppo, a Vivo vagy a Xiaomi is komoly nehézségeket okoz majd a járvány az idei év első felében. Mindez persze akárcsak a kijelzőknél, az okostelefonoknál is globálisan érezteti majd hatását, hiszen az összes eladott készülék 70 százaléka Kínában készül - világszerte az elemzők 2 százalékos visszaesésre számítanak a koronavírus közvetett hatásai miatt.

A vállalatok erőforrásaira külön terhet ró saját alkalmazottaik egészségének megfelelő ellenőrzése, mindenesetre igyekeznek előre felkészülni az esetleges kiesésekre. A South China Morning Postnak nyilatkozva az Oppo is arról beszélt, alkalmazottai világszerte egészségesek, és a cég ugyanakkor már elvégezte a szükséges előkészületeket arra az esetre, ha dolgozóit is elérnék a megbetegedések. A Xiaominál ugyanakkor már most érezhető a készlethiány több modellből is, amely kapcsán a gyártó csak február után lát esélyt fokozatos javulásra.