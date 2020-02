Hivatalosan is elindult az Nvidia játékstreaming szolgáltatása

A GeForce Now hosszas béta időszak után végre stabil verzióban is rajthoz állt - és akár ingyen is használatba vehető.

Régi-új versenyző lép a pályára a játékstreaming szolgáltatások piacán, az Nvidia személyében: a vállalat mintegy két évvel annak bejelentése után leveszi a béta címkét GeForce NOW szolgáltatásáról. A kereskedelmi rajttal az érdeklődőknek nem kell várólistákra feliratkozniuk, illetve a szolgáltatást végre stabil formában vehetik igénybe.

A megoldás nagyban emlékeztet a rivális Google Stadia szolgáltatására, a felhasználók a GeForce NOW havidíjáért itt is szerverkapacitást vásárolnak, játékokat pedig külön kell megvenniük - igaz a Google időközben kiegészítette egy-két ingyenesen játszható címmel a Stadia portfólióját. Az Nvidia megoldásának nagy előnye ugyanakkor, hogy lehetőséget ad a felhasználóknak a már birtokolt játékaik felköltöztetésére a streaming szolgáltatás felületére. Azon ugyanis akár Steam, Battle.Net, Epic vagy Uplay fiókkal is bejelentkezhetünk és az azokban meglévő - majdnem - teljes könyvtárunk címeiből válogathatunk. Hiányosságok sajnos itt is akadnak, a szolgáltatás ugyanis bár hivatalosan "több mint ezer címet" támogat, ebből sajnos a megfelelő licencmegállapodások híján kimaradnak többek között az EA és a Rockstar által fejlesztett játékok is, legalábbis egyelőre.

Az Nvidia első körben kétféle konstrukcióban teszi elérhetővé a szolgáltatást: az első csomag ingyenesen igénybe vehető, ez ugyanakkor nem támogatja az RTX-et és egyhuzamban 1 órás legfeljebb játékmeneteket biztosít. A Founders csomag havi 5,49 eurót kóstál, egy éves hűséggel, ebből azonban most a vállalat az első 90 nap árát elengedi. Az előfizetőknek a cég kiemelt prioritással biztosít hozzáférést a szerverekhez - RTX támogatás mellett. A játékmenetekre vonatkozó időkorlát ugyanakkor itt is van, azt a cég 6 óránál húzza meg, ami valószínűleg a keményvonalas játékosok jelentős részének igényeit is kielégíti, viszont meggátolja, hogy a felhasználók egész nap üresjáratban bekapcsolva hagyják a szolgáltatást.

A Founders csomagot az Nvidia korlátozott ideig teszi elérhetővé, az egyelőre nem világos, hogy a cég az egy éves hűségidő lejártával milyen árazást tervez, ennek pontos meghatározásában vélhetően a szolgáltatás népszerűsége is szerepet játszik majd. A vállalat mindenesetre fel van készülve a komoly igénybevételre, az Nvidia szerint jelenleg szerverei akár 600 ezer játékost is képesek párhuzamosan kiszolgálni.

A megjelenítés kapcsán az Nvidia egyelőre nem tesz olyan ambiciózus ígéreteket, mint amilyeneket a Google-től hallhattunk, 4K felbontásról egyáltalán nem is beszél, a fizetős konstrukciónál is Full HD-nál húzza meg a felbontás maximumát. Ennél az értéknél a cég RTX 2080 GPU-inak megfelelő teljesítményt ígér. Erről az AnandTech szerint a vállalat szervereiben Turing-alapú Tesla videokártyák gondoskodnak, amelyek erőforrásait az egyes játékok igényeinek megfelelően allokálja a szolgáltatás az egyes felhasználókhoz. A cég legalább másodpercenkénti 50 megabites letöltési sávszélességet javasol az élvezhető játékhoz. A GeForce NOW platformok széles skáláján használatba vehető, a kliens Windows, macOS, és Android rendszerekre is letölthető, beleértve az androidos okostévéket is. A vállalat továbbá még idén a Chromebookok támogatását is ígéri.

Az Nvidia tehát láthatóan igyekszik biztosra menni, azaz a stabilitásra és a széles körű elérhetőségre helyezni a hangsúlyt - még ha ez egyelőre a 4K tartalmak feláldozását is jelenti. Utóbbi a valószínűleg a legtöbb felhasználónak nem jelent majd túl nagy érvágást, főleg a Stadia első 4K játékstreaming tapasztalatai után, amely erősen ingadozó FPS értékeket produkált. Az ingyenes konstrukció is kifejezetten vonzó lehet a játékosoknak, ha másra nem, legalább a szolgáltatás kipróbálására. A Google ezzel komoly ellenfelet kap a szegmensben - és messze még az év vége, a mezőnybe az év során a Microsoft is beszáll majd, Project xCloud szolgáltatásával.