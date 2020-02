Ismét a Qualcomm körmére néz az EU

Újabb versenyügyi eljárásra számíthat a Qualcomm Európában: A chipgyártó szerdán közzétett negyedéves értékelése során közölte, az Európai Bizottság versenyügyi szerve információkat kért be a cégtől és annak partnereiről azt felderítendő, hogy a vállalat visszaélhetett-e erőfölényével az RF front-end chipek értékesítése során. Az 5G-s modemekhez kínált rádiós chipek gyártása csak most kezdődött a Qualcommnál, a most induló EU-s vizsgálat során ugyanakkor figyelembe vehetik, hogy a vállalatot korábban hasonló jogsértések miatt kétszer is elmeszelték.

Jelen esetben a Bizottság azt vizsgálja, hogy a Qualcomm a modem chipek eladását hogyan kötötte össze az RF front-end lapkák értékesítésével, felmerült ugyanis a gyanú, hogy a gyártó a két terméket olyan feltételekkel kínálja partnereinek, hogy azzal kiszorítja piaci versenytársait. Az okostelefonokba szánt RF front-end lapkák piacán a Qualcomm mellett három nagy név, a Broadcom, a Skyworks Solutions és Qorvo verseng az ügyfelekért.

A Qualcommot nem először vizsgálja az Európai Bizottság versenyügyi szerve: Egy 2015-ben indult eljárás során azt taglalta, hogy a kaliforniai chiptervező alkalmazott-e kiszorító árazást 2009 és 2011 között a piaci verseny korlátozásához. A Bizottság szerint amikor az Icera a Qualcomm termékeinél gyorsabb UMTS (3G-s) rádiós egységeket dobott piacra, a Qualcomm úgy reagált a fenyegetésre, hogy a Huaweinek és a ZTE-nek bekerülési költség alatt kezdte szállítani saját chipjeit, azzal a céllal, hogy konkurensét kiszorítsa a piacról. A versenyügyi szerv végül bizonyítottnak találta a jogsértést és tavaly nyáron 242 millió euró büntetést szabott ki a cégre.

De nem ez volt az első hasonló ügye a cégnek. A 2018 januárjában kirótt 997 millió eurós büntetést ugyancsak versenyellenes magatartás miatt kapta a Qualcomm, mivel 2011 és 2016 között jogellenesen kiszorította a versenytársakat az LTE-képes mobilos chipek piacáról.