SEO trendek 2020 - Új év, új SEO?

Hová tart a SEO és mit tartogat nekünk 2020? Összefoglaltuk a legfontosabb trendeket, amelyek a legmeghatározóbbak lesznek a következő esztendőben.

A keresőoptimalizálás az online marketing egy olyan területe, amely még a többi marketing csatornához képest is rendkívül gyorsan változik. A Google rendszeresen frissíti algoritmusát, egy-egy ilyen frissítés pedig alapjaiban szervezheti át a SEO piacot.

MOBILE FIRST ÉS HANGALAPÚ KERESÉS

Ha Google keresésekről van szó, az utóbbi években az asztali gépekről fokozatosan terelődött át a hangsúly a mobil eszközökre. Igazodva ehhez a változáshoz a Google a tavalyi évben már minden új weboldalnál a honlap mobil verzióját vette figyelembe indexelésnél, és egyre több weblapnál kerül lecserélésre a user-agent.. Ez alapján elsősorban egy oldal mobil verzióját használja az indexeléshez és a rangsor kialakításához. Következésképpen, ha egy weboldal nem néz ki jól mobil eszközön, vagy a mobil verziója kevesebb tartalommal rendelkezik, akkor elveszítheti a helyezését és hátrébb kerülhet a találati listán mind a mobil, mind pedig az asztali keresési eredményekben. Az okoseszközök használatából adódóan pedig egyre nő a hang alapú keresések aránya, amik alapjaiban formálhatják át a keresési trendeket.

Egy 2019-es, az USA-ban végzett felmérés alapján:

Az okostelefon tulajdonosok 60%-a legalább egyszer használt hangkeresést az elmúlt 12 hónapban.

A tinédzserek 55%-a napi rendszerességgel használja telefonját hangalapú keresésre.

A keresési kifejezések 3 leggyakoribb kulcsszava a "hogyan", "mi" és a "legjobb".

A keresési szokások átrendeződéséhez hozzájárulnak az olyan okos otthoni vezérlők is, mint például a Google Home vagy az Amazon Alexa, melyek hangalapú keresési lehetőséget biztosítanak.

A felhasználók úgy keresnek, ahogyan beszélnek. A hangalapú keresés során kérdéseket tesznek fel, melyre azonnali, gyors, rövid és egyértelmű választ szeretnének kapni. Mivel a korábbi gépelés helyett a kereséseket hanggal indítják, a keresési kifejezések is hosszabbá és összetettebbé válnak, egyre inkább hasonlítanak az élő beszédben alkalmazott megfogalmazáshoz. A tartalmak tervezésénél és optimalizálásánál pedig ezt a változást mindenképpen figyelembe kell vennünk, és olyan szóösszetételeket, szinonimákat, kérdéseket és kifejezéseket alkalmaznunk, amelyeket a mindennapi életben is használunk.

EGYRE VIZUÁLISABBÁ VÁLÓ SERP

A keresési találati lista (vagyis SERP, az angol kifejezésből rövidítve) ma már nem csak szöveges hirdetésekből és organikus szöveges találatokból áll. A Google folyamatosan alakítja át a találati oldalait olyan módon, hogy az vizuálisan megnyerő, informatív legyen, és többféle tartalomtípust is magában foglaljon. Így néz ki például a ‘what to do in budapest’ kérdés alapú kifejezés találati oldala:

A lista élén a Google programajánlatai jelennek meg, ezt követően látható az első organikus szöveges találat. Ez után következik a “Mások ezeket a kérdéseket is felteszik” interaktív szekció, ami a leggyakrabban keresett kérdéseket, és az azokra adott válaszokat tartalmazza. A találatok jobb oldalán jelenik meg az úgynevezett Tudáspanel (vagyis Google Knowledge Graph), ami Budapest rövid bemutatását és legfontosabb tudnivalóit tartalmazza. A szokványos, szöveges organikus találatok pedig ezek alatt következnek a fenti keresési kifejezés esetén. Gyakran láthatunk még a listában képtalálatokat, lapozható videós találatokat, vagy akár repülőjáratokra vonatkozó ajánlatokat is.

STRUKTURÁLT ADATOK HASZNÁLATA

A strukturált adatok használata alapjaiban rendezi át a találati listákat, ez az átrendeződés pedig 2020-ban is folytatódni fog. Strukturált adatok segítségével lehetőségünk nyílik tartalmainkat entitásokkal kiegészíteni annak érdekében, hogy a keresőmotorok jobban megértsék, milyen információk találhatóak egy oldalon, valamint azt is, hogy az egyes elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és a weboldalon belül található további oldalakhoz.

A strukturált adatokat tartalmazó oldalakat a keresőrobotok eltérő, meglehetősen figyelemfelkeltő módon jelenítik meg a találati listákon. Ez a bővített találati lista nem csak látványosabbá teszi a keresési eredményeket, hozzájárul ahhoz is, hogy a felhasználók már a találati oldalakon is több információhoz jussanak.

Így néz ki például egy strukturált adatokkal bővített találat egy színházi előadás esetében. Az URL, a cím és a meta leírás alatt látható a darabban játszó főszereplők, valamint a rendező és jelmeztervező neve is. Bármilyen jellegű tartalomról és iparágról legyen szó, a strukturált adatok használata egyre népszerűbbé válik.

Használható ez a módszer a fent említett eseményeknél, továbbá értékelések és termékinformációk megjelenítésénél például webáruházak esetében, recepteknél az elkészítési idő és kalóriatartalom feltüntetésére, filmeknél a kritika szemléltetésére.

Ahogyan egyre vizuálisabbá válik a Google találati lista, egyre változatosabb keresési eredményekkel találkoznak a felhasználók. A strukturált adatok pedig egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy saját oldalunk kiemelkedjen a tömegből és információt nyújtson a keresőknek.

MINŐSÉGI TARTALOM MINDENEK FELETT

Nem tudjuk eleget hangsúlyozni, milyen fontos szerepe van a minőségi tartalomnak a keresőoptimalizálás során. A változó trendek, újdonságok és új technikák mellett is kikerülhetetlen a szöveges tartalom. Ez az az irányelv, amely évről évre egyre nagyobb hangsúlyt kap, és a minőségi keresőoptimalizálás alapjának nevezhető 2020-ban is.

Végezzünk kulcsszókutatást, mérjük fel a keresési trendeket, tudjuk meg, mire kíváncsiak a keresők. Használjuk fel szakértelmünket és témában való jártasságunkat arra, hogy hasznos, informatív, vizuálisan is megnyerő tartalmat szolgáltassunk potenciális ügyfeleinknek vagy vásárlóinknak. Vezessünk blogot, melyet legalább havi rendszerességgel frissítsünk, meglévő tartalmainkat pedig optimalizáljuk az alapvető SEO elvárásoknak megfelelően.

Összességében - ha adott a megfelelő technikai háttér egy weboldalon - akkor tudunk jó helyezést elérni a releváns kulcsszavakra, ha minőségi tartalmat készítünk a látogatók számára, a Google számára is fontos szempontok alapján, és a keresési szándéknak megfelelő információt nyújtunk az érdeklődőknek, jó felhasználói élmény nyújtása mellett.