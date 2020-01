Hamarosan nyugdíjazza a Chrome Appokat a Google

Az alkalmazások 2022-ben utolsó támogatott rendszerükről, a Chrome OS-ről is kivonulnak.

Kivégzi a Chrome Appokat a Google, a legtöbb platformról már kiebrudalt alkalmazások hamarosan utolsó bástyájukon, a Chrome OS-en is elveszítik a támogatást. Ahogy a Google kapcsolódó blogposztjában is kiemeli, a lépés szigorúan a Chrome Appokra (Chrome Packaged Apps) vonatkozik, a Chrome kiegészítőkre nem lesz hatással, azok ökoszisztémáját továbbra is minden platformon változatlanul támogatja és fejleszti majd.

A 2013-ban bevezetett Chrome Appok nyugdíjazása nem jön meglepetésként, a vállalat már bő két évvel ezelőtt nyilvánvalóvá tette, hogy leépíti azok támogatását, mikor Windows, Linux és macOS platformokon eltüntette az appoknak dedikált szekciót a Chrome Web Store-ból. Igaz a telepített alkalmazások ezután még használhatók maradtak, illetve Chrome OS-en továbbra is változatlan támogatást élveztek, ez már nem tart sokáig, a Google most kijelölte az ökoszisztéma teljes kivezetésének menetrendjét.

A Chrome Appok végleges kivezetése idén márciusban kezdődik, ettől a hónaptól a Chrome Web Store-ba nem lesznek feltölthetők új Chrome alkalmazások - a már meglévő appokat ugyanakkor a fejlesztők még egészen 2022 júniusáig frissíthetik. Idén júniustól a Chrome Appok támogatása Windows, macOS és Linux alatt is megszűnik, egyedül a Chrome Enterprise és Chrome Education Upgrade ügyfeleknél marad meg, idén decemberig. 2021 júniusában a Google a NaCl, PNaCl és PPAPI API-k támogatását is megszünteti, illetve ugyanebben a hónapban a Chrome OS-en futó Chrome Appok támogatásának is vége szakad - egyedül a korábban is említett Chrome Enterprise és Chrome Education Upgrade ügyfeleknél marad meg, 2022 júniusáig. Ezután a Google minden területen végleg elvágja az alkalmazások támogatását.

A keresőóriás döntése valószínűleg nem érinti majd fájdalmasan a felhasználók zömét, hiszen az appok már a Chrome Web Store-ból való kitessékelésük előtt sem voltak túl népszerűek. Akkor a cég arról beszélt, a Windows, macOS és Linux rendszereket használók nagyjából mindössze 1 százaléka használta aktívan a Chrome appokat - ami érthető, hiszen ekkorra már bőven felzárkóztak a felhasználói igényekhez azok a webes technológiák, amelyek hiányosságait a böngészőre építő alkalmazásplatform volt hivatott pótolni. A Chrome OS felhasználók eközben az androidos alkalmazásokkal vigasztalódhatnak, a Google asztali platformja továbbra is közel 3 millió, a Play Store-ból letölthető appot támogat.