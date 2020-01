Kódmentes fejlesztői platformot vesz a Google

Az AppSheet ismeretlen összegért kerül a vállalat birtokába, miközben megtartja ügyfélbázisát.

Fejlesztői platformot kebelez be a Google, a keresőóriás a "kódmentes" platformjáról ismert AppSheetet vásárolja fel, amely a cég Google Cloud stratégiáját egészíti majd ki. A felvásárlás összegét a felek nem közölték.

A 2012-ben alapított AppSheet platformja öt éve érhető el élesben, a cég pedig ez alatt az idő alatt tekintélyes ügyfélkört épített ki, amelyben többek között a Pepsi, a Toyota, a Whirlpool, a Global Cancer Institute, a Costco és a KLB Construction is ott van. A cég nem most találkozik először a Google-lel, ügyfeleinek már most is lehetőséget biztosít a G Suite, illetve Google Cloud adatforrásokkal való integrációra, az olyan felhős megoldások, mint az Office 365, a Salesforce, vagy épp a Dropbox mellett.

A Google tervei szerint az AppSheet a felvásárlás lezárultával a Google Cloud csapatát erősíti majd, miközben továbbra is megtartja a külső szolgáltatások és platformok támogatását is, beleértve az Android mellett az iOS-t is. Az AppSheet ügyfeleinek sincs okuk aggodalomra, ahogy arra a cég kapcsolódó blogposztjában is rámutat, szolgáltatásait változatlanul használhatják majd, sőt azok bővülésére is számíthatnak majd a mélyebb Google Cloud integrációnak hála - a vállalat továbbá természetesen az új ügyfelek érkezésére is nyitott marad.

A Google tervei szerint tehát az akvirált cég a Google Cloud stratégiájába illeszkedik, a vállalatok körében segítve a kódmentes fejlesztés elterjesztését, a munkafolyamatok hatékony automatizációját, az alkalmazásintegrációt és az API kezelést is. Az AppSheet arra számít, a későbbiekben a cég a Google széles körű tapasztalatainak hála olyan területeken is megvetheti majd a lábát kódmentes fejlesztőplatformjával, mint pénzügyi szolgáltatások vagy épp a média.