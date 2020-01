Pár éven belül megérkezhet az okoskontaktlencse

Még sok technológiai kérdést felvet a Mojo Vision CES-en bemutatott okoskontaktlencséje, de a fejlesztés nagyon előremutatónak tűnik. A jövő mindenképp a testhez kapcsolható vagy beépíthető okoseszközökhöz vezet, de az iparági szakértők távolabbra tették ezt a jövőképet.

Az okosszemüvegeken túllépve, az okoskontaktlencsék ígéretét villantotta fel a Mojo Vision startup, egyelőre csak néhány bemutató (mockup) darabbal a CES-en. A lencsék a cég ígérete szerint nem csak látványosak, hanem sok munkakörben és élethelyzetben hasznosak lesznek majd. Első körben a látáskárosultaknak, a zöld hályoggal vagy az éjszakai vaksággal rendelkezőknek adják meg műtét nélkül a kiterjedtebb látási képességeket. A hosszabb távú cél azonban Drew Perkins vezérigazgató megfogalmazása szerint a szuperszem kialakítása, amely akár a tűzoltóságnál vagy a katonaságnál is használható. Úgyhogy a közelgő termékkel a cég a konzumer piacot és a vállalatokat egyaránt célozza.

A termék megvalósításához viszont még nagyon sok technikai kihívást kell megoldani, mivel a képek alapján az okoskontaktlencse egyelőre csak zöld és monokromatikus színeket képes megjeleníteni. Továbbá olyan apróságokra is ügyelni kell majd, hogy ha a lencse viselője becsukja a szemét, akkor kikapcsoljon a kijelző, vagy hogy a lencse semmiképp ne melegedjen - feszegette a kérdéseket Velvárt András, AR-VR tanácsadó. A szakértő megfogalmazása szerint a HoloLens jellegű okosszemüvegeket követően egyértelműen ez a következő lépés, de az iparág 10-20 éven belül még nem számított ilyen fejlesztésre, és még azt sem lehet tudni, hogy az első termék mennyire fogja előrehozni a jövőt. Könnyen előfordulhat, hogy a lencse nulladik verziója nagy csalódást fog okozni a sci-fi rajongóknak.

Homályos részletek

Sok fontos részlet még nem derül ki a cég bemutató anyagaiból, és az okoskontaktlencsét a CES-en sem engedték a látogatóknak a szembe belehelyezni. Egyelőre nem lehet tudni, hogy az emlegetett képszenzort a fejlesztők hogyan építették be, és a rendszer milyen számítási kapacitással dolgozik. A térbeli mozgáskövetéséhez (trackinghez) mindenképp szükséges valamilyen kamerás megoldás, ami a példákban mutatott útjelző táblák felismeréséhez is kell.

Jelenleg a startup mikrokijelzője 70 ezer képpontot présel egy kevesebb mint fél milliméteres, kontaktlencsényi térbe. Egy másik nyilvános adat szerint pedig 14 ezer a hüvelykenkénti pixelsűrűség. A kijelző a fényt a retina hátsó részébe, a szemgödörbe (fovea) közvetíti, ami az előttünk lévő tárgyak felismerését támogatja. A kijelző első verziójához az ígéret szerint egy apró, egymagos ARM-alapú processzor és egy képérzékelő fog tartozni. A későbbi verziókkal érkezik majd a szemkövetés-érzékelő szenzor és egy kommunikációs chip. A lencséket beépített akkumulátor táplálja majd, ami a tervek szerint eleinte AirPod-szerű tokkal, később vezeték nélküli nyaklánccal lesz tölthető - írja a FastCompany. Bizonyos funkciókhoz, adatküldéshez és fogadáshoz csatlakoztatott okostelefonra vagy más eszközre is szükség lesz.

A terméknek viszont mindenképp csak akkor lesz értelme, ha egyszerűbb lesz a használata, mint rápillantani az okostelefon kijelzőjére. Az AR-es funkciók közül az időjárás kivetítése önmagában nem túl érdekes, de a vérnyomás-, pulzus- és vércukormérésnek és megjelenítésnek már nagyobb haszna lehet. A jövőben kivetítheti a kontaktlencse, hogy mikor jön a busz vagy a gyári dolgozónak megmutatja, hová kell vinni a csomagot - sorolja a lehetséges használati eseteket Velvárt András. A jövőben a megoldás az orvoslásban és például a katonák szürkületben látásában is hasznos lehet, de erre az első generációs termék várhatóan még nem lesz képes.

Pár éven belül megérkezik?

A Mojo 2015 óta fejleszti termékét, de az alapok ennél régebbre, Michael Deering társalapító 2008-as kutatásig nyúlnak vissza. Deering azóta folyamatosan a kontaktlencsén belüli és a szem retinájába ültetett mikrokijelző ötletével foglalkozott, de termék helyett inkább csak matematikai probléma és szimuláció szintjén. Mostanra a Mojo alapítói szerint a bionikus szem már elképzelhető valósággá vált, amelynek sikerében a befektetők is bíznak. A startupnak már 108 millió dollár kockázati tőkebefektetést sikerült begyűjtenie, többek közt a Google-féle Gradient Venturestől és a Stanford StartX nonprofit startup akcelerátorától.

Egyelőre a hordható AR-es kontaktlencsékkel azért még várni kell, a Mojo két-három éven belül biztosan nem ígéri azok kereskedelmi forgalomba kerülését. Főleg, hogy a piaci megjelenéshez az Egyesült Államok gyógyszerészeti hatóságának (FDA) az engedélyére is szükség lesz. Annak ugyanis egyértelmű egészségügyi vonatkozásai vannak a megkérdezett hazai AR-VR szakértő szerint is, hogy mit teszünk a szemünk elé - míg régen figyelmeztettek minket, hogy ne üljünk túl közel a tévéhez, most konkrétan a szemünkbe szeretnénk majd egy kijelzőt helyezni.