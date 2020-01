Össztüzet nyitott az Intel utolsó bástyájára az AMD

Bő fél évvel az asztali PC-kbe szánt Zen 2-es processzorai után a notebookokhoz tervezett variánsokat is bemutatta az AMD. A kissé félrevezető nevezéktant követő Ryzen 4000-es sorozat alá négy-, hat-, illetve nyolcmagos processzorokat sorakoztatott fel a tervezőcég. A 7 nanométeres gyártástechnológiának hála a chipek kifejezetten magas alapórajellel rendelkeznek, miközben azok TDP-je megfelel az iparági szabványnak. Az AMD állítja, úgy sikerült több magot pakolni a chipekbe, hogy közben azok hatékonysága is jelentősen javult, melynek hála a Ryzenek már akkus üzemidőben is versenyre kelhetnek a 10. generációs Intelekkel.