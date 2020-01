Itt a Razer első komplett asztali PC-je

Az idei CES-re tartogatta első, asztali gamer PC-jét a Razer. A kompakt készülék unortodox kialakítással érkezik - amellyel a cég magának is megspórolt egy sor tervezési feladatot.

A Tomahawkot a gyártó "moduláris" PC-ként emlegeti, noha figyelembe véve, hogy az asztali PC-k zömének egyik alapvető sajátossága, hogy cserélhető komponensekből áll, ez a megállapítás elsőre redundásnak tűnhet. A Razer gépét felnyitva ugyanakkor hiába kutatunk hagyományos alaplap után a masina ugyanis az Intel NUC Element moduljára támaszkodik, amely egy kompakt csomagban tartalmazza az alaplapot, a processzort, annak hűtését, a Wi-Fi modult, illetve a mezei alaplapokon is megszokott csatlakozókat. A Razer lényegében e köré a modul köré tervezte a Tomahawkot, amelyhez csak a tápot, a GPU-t, tárhelyet és a RAM-ot kellett hozzácsapnia.

A gép várhatóan júniusban kerül piacra, a benne dolgozó NUC pedig 45 wattos Core i9-9980HK processzorral is elérhető lesz, amelyhez igény szerint akár 64 gigabájt RAM és Nvidia GeForce RTX 2080 Super grafika is választható. A The Verge-nek nyilatkozva a gyártó azt is elárulta, bár a Tomahawk hivatalos árazását még nem jelölte ki, az indulóár valahol 2000 dollár környékén várható.

A vásárlóknak természetesen a PC-ben igény szerint lehetőségük nyílik lecserélni az Intel NUC Element modulokat, az újabb kiadások megjelenésével - a Razer a későbbiekben várhatóan a különálló gépházat is elérhetővé teszi majd, amelybe aztán a felhasználók kedvükre válogathatják majd össze a komponenseket.

Bár az elképzelés érdekes, első blikkre nem látszik, hogy túl sok előnyt kínálna a hagyományos PC-s kialakításhoz képest - kérdés, hogy a vásárlók hajlandók lesznek-e kicsengetni a borsosabb árat a valamelyest könnyebben szerelhető, kompakt Tomahawkért. Ráadásul miután a modell teljes egészében az Intel NUC Elementre támaszkodik, ha az Intel úgy dönt, nem gyártja tovább a moduláris eszközöket, a Razer PC-it sem lehet majd újabb vassal felszerelni, legalábbis ami a processzort illeti. Az mindenesetre biztató, hogy az Intel már több partnerrel is megállapodott az említett NUC modulok használata kapcsán, így azok néhány évig jó eséllyel velünk maradnak.