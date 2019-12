Kritikus bug miatt áll a Chrome böngésző frissítése Androidon

A nemrég megjelent Chrome 79 egy sor alkalmazásban okozott adatvesztést - a fejlesztőket és a felhasználókat is kellemetlen helyzetbe hozva.

Fájdalmas hibába futott bele a Google az androidos Chrome legújabb frissítésével: a 79-es főverzióra történő átállás során egy súlyos bug miatt több felhasználó is adatvesztés áldozata lett, számos, a Chrome WebView keretrendszerére támaszkodó alkalmazásban. A Google az eset miatt szünetelteti a Chrome 79 kiadását Androidra, ugyanakkor egyelőre nem biztos, hogy a készülő javítással minden elveszített adat menthető lesz.

A Chrome 79 múlt hét kedden jelent meg, az első, a szóban forgó bugra vonatkozó hibajelentés csütörtökön futott be, a Google pedig szombaton állította le az új verzió több lépcsős kiadását. A problémát a keresőóriás által elkövetett hiba okozta: a frissítés új elérési útra helyezte át a Chrome könyvtárát, ugyanakkor a localStorage, illetve WebSQL tartalmakat a fejlesztők elfelejtették áthelyezni az új könyvtárba, ezzel a felhasználók, illetve a kapcsolódó szolgáltatások számra is elérhetetlenné téve az adatokat.

Az esetet súlyosbítja, hogy ezzel a Google számos, a Chrome WebView-ra építő app alól is kihúzta a szőnyeget, az alkalmazások a frissítést követően semmilyen adathoz nem fértek hozzá, amelyet Chrome 78 alatt a localStorage vagy WebSQL könyvtárakban tároltak - így fájlok, beállítások, sőt több esetben hozzáférési adatok is elvesztek. A ZDNet szerint az alkalmazások fejlesztőinek az ügy miatt kétszeresen is fájhat a feje, miután a hibáért a felhasználók őket okolják, hiszen számukra nem egyértelmű, hogy a probléma a Google oldalán gyökerezik - frusztrációjuk pedig a Play Store-os értékelésekben is megnyilvánul.

Hogy összesen hány felhasználó esett áldozatul a hibának egyelőre nem tudni, egy a lap által kiemelt alkalmazás fejlesztője ugyanakkor már 250 ezer érintett felhasználóról beszél, és további kétmillióra számít a hét folyamán - ehhez jön még rengeteg más, WebView-s app potenciálisan veszélybe sodort közönsége.

A lap szerint a Chrome 79 az androidos felhasználói bázis mintegy feléhez jutott el, így rendkívül kiterjedt problémáról van szó. A Google dolgozik az adatmigráció helyreállításán, ugyanakkor egyelőre a cég számára sem egyértelmű, hogy a frissítés során a korábbi localStorage és WebSQL könyvtárak érintetlenek maradtak-e, vagy a folyamat során törlődtek - még előbbi esetben is könnyen meglehet, hogy a hátramaradt adatokat a sok készüléken megtalálható, a memória és tárhely "tisztítását" célzó appok törölték. A Google 5-7 napon belül ígér javítást a problémára, amelyet a legmagasabb prioritási szinten kezel.