Negyedéves funkciófrissítésekkel nyúl a Pixelek hóna alá a Google

Exkluzív szoftveres újításokkal igyekszik megkülönböztetni telefonjait a cég - az első kör már meg is érkezett.

A Google Pixel oksotelefonjai eddig is kiemelt figyelmet kaptak a keresőóriástól, a vállalat azonban mostantól még több frissítéssel igyekszik megkülönböztetni modelljeit az okostelefon-piacon. A készülékek ugyanis a havi biztonsági frissítések, és éves nagy rendszerfrissítések mellett mostantól úgynevezett Feature Dropokat is kapnak majd, amelyek negyedévente új funkciókkal toldják majd meg a Google telefonjait.

Az első ilyen Feature Drop épp a napokban érkezett meg a Pixel 4 modellekre. A frissítést követően a fényképeknél már az elkészítést követően, utólag is el lehet mosni a hátteret az új Portrait Blur funkcióval, illetve szintén újdonságként érkezik a Call Screen funkció frissítése, amellyel a Google Assistant segítségével ellenőrizhetők a beérkező hívások és kiszűrhetők a kéretlen, rögzített robothívások, amelyeket csalók is előszeretettel használnak. A funkció a készülékeken helyben működik, nem használ online kapcsolatot - igaz egyelőre csak az Egyesült Államokban használható.

A Google a Duo videohívásokon is csiszolt, a rendszer automatikusan középre helyezi a felek arcát széles látószögű előlapi kamera képén, ha pedig egy újabb ismerős sétál a képbe, kiterjeszti azt a szoftver. Az app továbbá gyengébb adatkapcsolatnál az akadozó hangot is igyekszik kiküszöbölni a Pixel 4 készülékeken, gépi tanulással megtippelve, hogy milyen hang következne az egyes kihagyásoknál. Mindezek mellett a háttérelmosásos szűrő már a videohívások közben is bekapcsolható, nem csak a Pixel 4-en, de egészen a 2-es modellig visszamenőleg.

A Pixel 3, Pixel 3a és Pixel 2 készülékek emellett más újdonságokat is kapnak, a hangfelvételek készítésére és azok automatizált szöveges leírására szolgáló Recorder alkalmazás is elérhetővé válik rajtuk. A gépi tanulásra építő megoldás nem csak a szöveges tartalmak felismerésére és leírására képes, de a háttérzajokat is felismeri és jelöli a szövegben, legyen szó tapsról fütyülésről vagy egyéb zajokról. A Recorder egyelőre angol nyelven érhető el, a Google azonban a későbbiekben további nyelvek támogatását ígéri. A Pixel 3 és Pixel 3a modellek emellett az ősszel bejelentett Live Caption funkciót is megkapják, amelyekkel a telefonon lejátszott videós tartalmak feliratozhatók automatikusan. A Google továbbá minden támogatott Pixel készülék memóriakezelésén is csiszol, így az eszközök proaktívan tömörítik majd a cache-elt appokat, a hatékonyabb multitasking érdekében.

Kapcsolódó blogposztjában a Google egyértelművé tette, hogy a Pixel okostelefonok tulajdonosai a jövőben rendszeresen számíthatnak hasonló frissítéscsomagokra, a The Verge-nek nyilatkozva a vállalat termékmenedzsmentért felelős alelnöke Sabrina Ellis pedig azt is elárulta, a cég negyedéves kiadási ciklussal tervez a Feautre Dropok kapcsán. A frissítésekkel a Google még exkluzívabb élményt adhat okokstelefonjaival, hiszen azok nem csak a főverzió-frissítésekkel járhatnak az élen, de tempósan új funkciókkal is gyarapodhatnak.