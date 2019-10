Automatizált jelszóellenőrzőt hoz a Chrome-ba a Google

Az eddig kiegészítőként igénybe vehető Password Checkupot a cég még idén integrálja a böngészőbe.

Hamarosan jelszóellenőrző funkcióval bővül a Chrome, amelynek hála a böngésző automatikusan figyelmezteti majd a felhasználókat, ha belépési adataik veszélybe kerültek valamilyen ismert adatszivárgás során.

A Password Checkup névre hallgató funkciót a vállalat böngészőkiegészítő formájában már idén februárban elérhetővé tette, most azonban integrálja azt böngészőjébe. A megoldás értesítést küld, ha bejelentkezéskor olyan felhasználónevet és jelszót adunk meg internetes online fiókjainkban, amelyek egy, a Google által ismert adatszivárgás miatt már többé nem biztonságosak. Amennyiben a rendszer egyezést talál, kérni fogja, hogy módosítsuk a jelszót. A Google kiemeli, hogy az adatok többszöri titkosításon mennek keresztül, így a felhasználónévre és az ahhoz tartozó jelszóra senki nem lát rá, maga a cég sem. A megoldás továbbá akkor is jelszóváltásra bátorít, ha azt találja, hogy egy azonosítót a felhasználó több szolgáltatásnál is használ, így próbálva leszoktatni mindenkit az erősen kerülendő gyakorlattól.

A frissen bejelentett funkció nagyon hasonlít a Firefox Monitorra, amely ugyancsak az fentiekhez hasonló adatlopásokat hivatott ellenőrizni, igaz a Password Checkuppal ellentétben nem automatizáltan. A megoldás lényegében a Troy Hunt biztonsági szakértő nevével fémjelzett Have I Been Pwned szolgáltatás klónja, annak API-jaira támaszkodik - a Mozilla pedig annak fejlesztése során szorosan együtt is működött a kutatóval.

A Google ugyanakkor nem csak egy dedikált weboldalon tenné lehetővé az adatellenőrzést, ígérete szerint még idén integrálja a funkciót a Chrome böngészőbe, amely így folyamatosan szemmel tudja majd tartani a mentett jelszavakat. Addig is a már említett böngészőkiegészítőt használhatják az érdeklődők, a Password Checkup továbbá a passwords.google.com-on keresztül is elérhető, illetve az Android felhasználók a platformon elérhető hivatalos Google appon keresztül is igénybe veheti azt.