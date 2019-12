Rekordeladásokat hoztak a viselhető eszközök a harmadik negyedévben

A siker az IDC elemzése szerint főként a vezeték nélküli fülhallgatóknak köszönhető - a gyártóknál a közel 200 százalékos növekedés sem volt ritka.

Új rekordot döntöttek a viselhető eszközök eladásai az idei harmadik negyedévben, a szegmens értékesített, 84,5 milliós darabszáma 94,6 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi eredményeket az IDC jelentése szerint. A robbanásszerű növekedést a "hearables", azaz az AirPodshoz hasonló, vezeték nélküli fülhallgatók hajtották, amelyek az időszakban az eladások majdnem felét tették ki. A termékkategóriának a klasszikus jack aljzatok az okostelefonokról való egyre tempósabb kikopása is megágyazott az elemzők szerint, illetve a vezeték nélküli fülesek szélesedő funkciópalettája és egyre kedvezőbb ára is olaj volt a tűzre - nem beszélve az ugyancsak egyre népszerűbb virtuális asszisztensekről, amelyekhez út közben is gyors hozzáférést engednek a headsetek.

A szegmens élén az Apple lovagol, a cég irdatlan hajrával egy év alatt majdnem háromszorozni tudta eladásait a területen. A cupertinói óriás egész pontosan 195,5 százalékos növekedést produkált, ami 29,5 millió eladott eszközt jelent. A gyártó is rengeteget köszönhet fülben viselhető készülékeinek, így az AirPodsnak, illetve a hasonló Beats füleseknek is. A vállalat piacrésze is kilőtt, 23-ról egészen 35 százalékra. Az IDC szerint a cég a következő negyedévben is jó eséllyel megtartja vezető pozícióját, az Apple Watch Series 3 leárazásának, illetve az AirPods Pro megjelenésének hála.

A Xiaomi a dobogó második fokán jelentős lemaradással követi az Apple-t, a kínai cégnek 12,4 millió készüléket sikerült eladni az időszakban - persze panaszra itt sem lehet ok, hiszen ez 66,1 százalékkal több, mint a tavaly ilyenkor éve értékesített mennyiség. Ez a tempó ugyanakkor kevés volt a piaci részesedés megtartásához a versenyben, a Xiaomi így 17,1 helyett már csak 14,6 százalékos szeletet hasít ki magának a szegmensből.

A bronzérmes Samsung a JBL brand alatt megjelenő füleseivel kiegészítve szintén ugrásszerű növekedést mutatott, 156,4 százalékkal licitált rá 2018 hasonló időszakának eladásaira, így összesen 8,3 millió készüléket értékesített. Ezzel piacrésze 7,4-ről 9,8 százalékra kúszott fel. A sikerben persze az is közrejátszott, hogy a vállalat sok piacon Galaxy Buds füleseit és okosóráit okostelefonjaihoz csomagolva értékesíti.

A Huawei-nek igencsak viszontagságos éve volt, ez azonban nem nyomta rá a bélyegét a kínai óriás teljesítményére a viselhető készülék piacán, amelyen a vállalat a negyedik helyet foglalja el - és a 2019-es Q3-ban brutális, 202,6 százalékos növekedést tudhat maga mögött. Ez 7,1 millió eladott eszközt jelent, ami a cég piacrészét 5,4-ről 8,4 százalékra hizlalta. A fő lendületet a cég számára most is a hazai piac adta, eladásainak mintegy 80 százaléka Kínára koncentrálódott.

A TOP 5-öt a Fitbit zárja, 3,5 millió eladott készülékkel, ami hajszálvékony, 0,5 százalékos növekedésnek felel meg. Ez a többi versenyző tempója mellett erősen visszavetette a cég piaci részesedését, amely 8-ról 4,1 százalékra esett vissza. A cég sorsát erősen árnyalja, hogy hamarosan a Google szárnyai alá vándorol, így jövője kapcsán egyelőre sok a kérdőjel. Az egyéb kategóriába tömörülő gyártók egyre inkább kikopnak a mezőnyből, összesített piacrészük a tavaly ilyenkor jelentett 39-ről 28,1 százalékra olvadt - az eladások ugyanakkor itt is látványosan növekedtek, a TOP 5-ből kiszorult gyártók 23,8 millió, azaz 40,4 százalékkal több készüléket értékesítetek, mint egy éve.