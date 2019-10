Újabb bőrt húz le az Apple: itt az AirPods Pro

Az előzetes pletykáknak megfelelően bemutatta legújabb vezeték nélküli fülhallgatóját az Apple. A cupertinói vállalat rövid időn belül másodszor süti el a hangzatos Pro jelölést, így próbálva differenciálni felsőkategóriás termékét (illetve magyarázni a csillagászati árcédulát).

Az eddig ismert AirPods fülhallgatókhoz képest az új termék jobb hangzást, aktív zajszűrést, illetve cseppállóságot ígér, mintegy nettó 50-90 dolláros felárért cserébe. Az Apple nyilvánvaló célja, hogy új fülhallgatójával tovább növelje kiegészítőkből származó, a legutóbbi negyedévben már 5,5 milliárd dollárt elérő bevételét.

Az AirPods Pro szakít a 2012-ben bemutatott vezetékes EarPods formatervével, az új fülhallgató ugyanis "agybadugós" kialakítással rendelkezik, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Az Apple ennek megfelelően három eltérő méretű szilikongyűrűt mellékel a komfort maximalizálásához, ugyanakkor a piacot ismerve borítékolhatóan tucatjával jelennek majd meg az utángyártott, eltérő méretű vagy épp színű kiegészítők. Az új kialakítás mögött minden bizonnyal az aktív zajszűrés áll, melynek kellő hatékonyságához elengedhetetlen a megfelelő izoláció. Az aktív szűréshez két mikrofont épített be az Apple: az egyik a külvilág felé, a másik viszont a felhasználó dobhártyája irányába hallgatózik, dinamikusan állítva a mindenkor elérhető legjobb hangminőséghez szükséges paramétereket.

Ugyancsak a belső mikrofont használja az Adaptive EQ, amely az AirPods Pro és a viselőjének hallójáratát igyekszik összhangba hozni a zenei tartalom hangszínének dinamikus szabályzásával. Hasznos, bár a piacon nem új képesség az úgynevezett Transparency mode, amely a külső mikrofon segítésével teszi hallhatóvá a környezeti hangokat, amennyiben a felhasználó hosszan megérinti a fülhallgató szárát. Ugyancsak a fülcimpánál kell matatni, ha meg szeretnénk állítani a lejátszást, vagy épp számot szeretnénk léptetni. Előbbi egy, utóbbi kettő érintéssel aktiválható.

Bár nem újdonság, de említésre érdemes, hogy az AirPods Pro is hallgat a "Hey Siri" hívószóra, vagyis a hangvezérlés is megoldott. A vízállóság (vagy inkább cseppállóság) azonban az AirPods családot tekintve új. Az AirPods Pro IPX4 besorolást kapott, amely fröccsenő víz vagy izzadság esetén biztosít 10 percig védelmet, tehát fürdeni vagy úszni továbbra sem lehet az Apple fülhallgatójával. Érdemes megjegyezni, hogy egy esetleges beázásnál azonnal ugrik a garancia, így most is jobb csínján bánni a jól csengő vízállósággal.

ALACSONY ÜZEMIDŐ, MAGAS ÁR

Az akkus üzemidő nem változott a "sima" AirPodshoz képest, vagyis maradt az egyetlen teljes töltéssel elérhető 5 óra, ami aktív zajszűrés mellett 4,5-re, telefonálásnál pedig 3-ra apad. (Összevetés gyanánt: az Apple érdekeltségébe tartozó Beats Powerbeats Pro fülhallgatója 9 órás zenehallgatást ígér.) Mindez többek között azt jelenti, hogy a fülhallgató egyetlen töltéssel nem bír ki egy interkontinentális repülőutat aktív zajszűréssel (de a nélkül sem). Bár a jól csengő Pro jelzőnek a szeptemberben bemutatott két iPhone 11 Pro esetében sem volt valódi létjogosultsága, legalább az akkus üzemidőt sikerült annyira feltornászni, hogy az Apple legújabb okostelefonjai az élmezőnybe kerültek. Az AirPods Pro esetében ez látszólag nem volt szempont, pedig az új dizájnba beleférhetett volna egy 1-2 milliméterrel nagyobb átmérőjű szár, nagyobb kapacitású akkumulátorral. Jelen formában naponta akár 2 teljes töltési ciklusra is szükség lehet, amivel akár már 1 év leforgása alatt jelentősen csökkenhet a beépített telepek kapacitása, ezzel együtt pedig az üzemidő. Az Apple a sztenderd 1 éves garanciaidőn belül ingyen cseréli a kellően meggyengült (<80 százalék) akkumulátorokat (pontosabban az AirPodsokat), ezt követően azonban darabonként nettó 49 dollár kell fizetni a szolgáltatásért.

Apró szépségtapasz, hogy az AirPods Pro esetében már szériatartozék a vezeték nélkül is tölthető tok, amelyhez viszont továbbra sem kínál saját vezeték nélkül töltőt az Apple. Ezzel együtt nettó 249 dollárra, átszámítva kereken bruttó 100 000 forintra árazta be legújabb termékét a cupertinói cég. Bár az összeg "csak" 50 dollárral magasabb az ugyancsak vezeték nélkül tölthető tokkal csomagolt "sima" AirPods áránál, összességében még így is magasnak számít.