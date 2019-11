Mobilon is elérhető a Steam online "kanapés" multiplayere

A Remote Play Together stabil verzióhoz ért, azt a Valve a Android és iOS felé is megnyitotta.

Bő egy hónappal ezelőtt jelentette be a Steam Remote Play Together bétáját a Valve, a napokban pedig a szolgáltatás élesben is elrajtolt, megnyitva a "helyi" multiplayer lehetőségét online kapcsolaton keresztül - ráadásul nem csak PC-k, de mobil eszközök előtt is.

Az új funkció minden a "couch co-op" azaz helyi többjátékos módot támogató játéknál bevethető, ráadásul egyik komoly erőssége, hogy akárcsak a valódi, a kanapéról folytatott közös játéknál, itt is elég, ha csak az egyik játékosnak van meg a kiválasztott cím. A játékot továbbra is a tulajdonos gépe futtatja, a többiekhez lényegében csak a hang- és videóstream jut el, kontrollereik pedig pontosan úgy viselkednek majd, mint ha a játékgazda gépéhez lennének csatlakoztatva.

Steam Remote Play Together Még több videó

A cím tulajdonosa a cím telepítését követően a Remote Play Together ikonra kattintva hívhatja meg ismerőseit a játékba, akik csak annak tartalmát látják majd, a host asztalát és egyéb tartalmait a szolgáltatás nem közvetíti. Az egy hónapos béta után kifejezetten kellemes meglepetés, hogy a vállalat androidos és iOS-es eszközökkel is lehetővé teszi a közös játékot, utóbbiaknál a Steam Chat, illetve a Steam Link alkalmazásokba érkezik meg a funkció.

A Remote Play Togetherrel egyszerre akár négy felhasználó is csatlakozhat a játékhoz, a későbbiekben pedig a Valve szerint ez a szám tovább nőhet. A funkció a Valve ígérete szerint a platformon elérhető minden helyi multiplayer, illetve co-op támogatással rendelkező címnél elérhető, beleértve az osztott kijelzős üzemmódot is. A cég szerint a megoldás olyan, mint ha helyben osztana ki több kontrollert az adott játék tulajdonosa.

Az immár stabil verzióban is elérhető Remote Play Together népszerűsítésére a Steamen akció is indult, amelynek keretében számos, a helyi többjátékos üzemmódot támogató cím vásárolható meg kedvezményes áron. A Valve nem tart attól, hogy a megoldás kannibalizálná a játékeladásokat, hiszen az egyes címeket a játékosok továbbra is csak együtt tudják játszani, ha a tulajdonos offline van, az egyes játékok nem lesznek elérhetők az ismerősök számára. A cég szerint a szolgáltatás éppen plusz elérést hoz majd a felhasználók felé, akiket a kedvelt játékoknál azok megvásárlására motiválhat.