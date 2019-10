Online is jön a "helyi" multiplayer a Steamen

Hamarosan az interneten keresztül is beülhetnek egymás mellé a kanapén a játékosok - és elég csak egyiküknek megvásárolnia az adott címet.

Online is lehetővé teszi a "helyi" multiplayert a Steam, a megoldás várhatóan már a következő hetekben megérkezik, igaz első körben béta címkével. A Valve a fejlesztőknek küldött tájékoztatásában arról beszélt, a jó eséllyel még októberben befutó Remote Play Together funkcióval az ismerősök úgy vethetik be távolról is a helyi többjátékos módot, hogy az adott címet csak egyikük vásárolta meg.

A funkció a Valve ígérete szerint a platformon elérhető minden helyi multiplayer, illetve co-op támogatással rendelkező címnél elérhető lesz, beleértve az osztott kijelzős üzemmódot is. A Remote Play Together bétájának használatához elég, ha az adott, helyi többjátékos móddal is rendelkező játék tulajdonosa elindítja azt, majd a Steam Overlay felületet megnyitva, meghívja a játékba ismerőseit. A cég szerint a megoldás olyan, mint ha helyben osztana ki több kontrollert az adott cím gazdája. A játékhoz a többi játékosnak nem kell megvásárolni az adott játékot, azt továbbra is a tulajdonos gépe futtatja, a többiekhez lényegében csak a hang- és videóstream jut el, kontrollereik pedig pontosan úgy viselkednek majd, mint ha a játékgazda gépéhez lennének csatlakoztatva.

A megoldás legfeljebb 4 játékost támogat, attól a vállalat 60 FPS sebességű Full HD játékot ígér - ez persze az adott gép konfigurációjától és az internetkapcsolat minőségétől is függ. A Valve arról beszél, a funkcióhoz legalább másodpercenkénti 10 és 30 megabites sávszélességre van szükség - illetve a későbbiekben nem tartja kizártnak, hogy megfelelően gyors kapcsolat mellett négynél több játékoshoz is támogatást biztosít. A cég ígérete szerint az október 21-én érkező frissítést követően a funkciót a Steam Beta kliens minden felhasználója kipróbálhatja majd.

Persze felmerül a kérdés, hogy a funkció nem motiválja-e majd arra a felhasználókat, hogy egy-egy játékot inkább közösen vegyenek meg, a Valve ugyanakkor nem tart ettől. A cég szerint, miután a megoldás éppen azt az élményt kínálja, mint ha a játékosok egymás mellett ülnének a kanapén, inkább plusz elérést jelent majd a felhasználók felé az egyes címek esetében, ami bevételnövekedést is hozhat. Ezzel együtt a vállalat nyitva hagyja a lehetőséget a játékfejlesztőknek, hogy kivonják saját címeiket a béta alól.