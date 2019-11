Hajlítható kijelzővel támad fel a Moto Razr

Az ikonikus telefon ígéretes mérnöki megoldásokkal és látványos dizájnnal érkezik - középszintű vas mellett.

Újabb hajlítható kijelzős versenyző állt a rajtvonalhoz az okostelefon-piacon: a Motorola hivatalosan is bejelentette a feltámasztott Moto Razrt, amely a korábban "kiszivárgott" képeknek megfelelően a 2004-ben bemutatkozott előd formavilágát viszi tovább, fizikai billentyűzet helyett a kinyitható készülék alsó és felső felén is végighúzódó, méretes kijelzővel.

Az új Razr megtartotta az ikonikus, mintegy 15 évvel ezelőtti modell legfontosabb formajegyeit, az alulf-felül ívelt szélű kijelző tetején trapéz alakú notch-csot találunk, alján pedig az ismert, vaskos "áll" helyezkedik el. A készülékre szintén jutott egy kisebb, külső panel is, amely a telefont becsukva használható, akár szelfik készítéséhez vagy egyes appok gyors eléréséhez. Első ránézésre tehát az eszköz rendkívül ígéretes tisztelgésnek tűnik az egykori ikonikus "flip" telefon előtt, a kompakt konstrukció ráadásul az első reakciók alapján sok felhasználó tetszését sokkal inkább elnyeri, mint a tabletté nyitható Samsung Galaxy Fold vagy épp a Huawei Mate X kialakítása.

Noha a dizájn nagyon is tetszetős, kulcskérdés lesz a hajlítható kijelző, illetve a hozzá tartozó zsanérok megbízhatósága és élettartama. Az ehhez kapcsolódó problémák az említett két rivális eszköznél komoly csúszásokat hoztak a piaci rajtban, a Galaxy Fold esetében ráadásul a katasztrofális első megjelenést nemrég követő, frissített verzió is elég sérülékeny maradt - sokan továbbá a készülékek kijelzőjén jól látható gyűrődést is kifogásolták.

Utóbbi problémával a Moto Razr, legalábbis az első tapasztalatok alapján, kapásból le is számol, speciális zsanérrendszerének hála. A gyártó mérnökeinek ugyanis a kijelző oldalain elhelyezett zsanérokkal sikerült megoldani, hogy a készülékház belsejében, összecsukott állapotban a panel közepe továbbra is megtartson egy aránylag jelentős ívet, így megkímélve azt a gyűrődéstől - ez esztétikai, illetve tartóssági szempontból is előnyt jelent. Az említett ív ráadásul kívülről egyáltalán nem látható, a készülékház összecsukott állapotban teljesen záródik. A készülék zárt állapotban 14 milliméter vékony.

Maga az OLED panel egyébként 6,2 hüvelyken húzódik, 2142x876 pixel felbontással - a külső, apró panel mérete 2,7 hüvelyk, felbontása pedig 600x800 pixel. Sajnos annak dacára, hogy rendkívül extravagáns készülékről van szó, abban középkategóriás hardvert találunk, egész pontosan egy Qualcomm Snapdragon 710 processzort, két darab, 2,2 gigahertzen ketyegő Kryo 360 Gold, és hat darab 1,7 gigahertzes Kryo 360 Silver maggal. Ehhez 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt tárterület párosul, microSD-s bővítésre nincs lehetőség. Az akku mérete is aggodalomra adhat okot, a kettéosztott készülékházba a gyártó kettő, összesen mindössze 2510 mAh kapacitású telepet tudott bepréselni, ami jóval kisebb, mint a hasonló méretű kijelzővel szerelt hagyományos okostelefonok akár 4000 mAh-ig is felkúszó akkumulátorai. Az akkut elnézve talán még előnyös is lehet a visszafogottabb processzor, amelynek alacsonyabb fogyasztásával remélhetőleg vállalható üzemidő sajtolható ki a telepből.

A telefon hátoldalán - egész pontosan kinyitott állapotban a hátoldalán - egy 16 megapixeles kamera figyel, az optikai képstabilizáció és hasonló, csúcskategóriából ismert funkciók innen is hiányoznak. Az előlapi notch-ban egy 5 megapixeles kamerát találunk. A szelfikészítéshez persze a hátlapi szenzor is bevethető, a fölötte lévő kis kijelzőnek hála. Utóbbin követhetők az értesítések, kezelhető a zenelejátszás, igába hajtható a Google Assistant és egy sor további funkció is elérhető rajta.

Kicsit szintén elszomorító, hogy a telefon Andorid 9-cel a fedélzetén érkezik a legfrissebb Android 10 helyett, ugyanakkor a gyártó ezt remélhetőleg tempósan orvosolja majd egy frissítéssel. A nosztalgiafaktorra mindenesetre a cég szoftveroldalon is rátesz egy lapáttal, a készülék ugyanis egy "Retro Razr" üzemmódot is kap, amelynél a klasszikus Razr kialakítást jeleníti meg a kijelzőn, alul az ismerős gombokkal, a kijelző felső részén pedig az ikonikus előd felhasználói felületével.

A Moto Razr a gyártó ígérete szerint idén december 26-tól lesz előrendelhető, és 2020 januárjában kerül a boltokba. A cég Amerika mellett Európában, Ázsiában és Ausztráliában is piacra dobja a hajtogatható készüléket, persze ahogy az várható volt, kifejezetten borsos, nettó 1500 dolláros árcédula mellett. Noha ezzel még mindig a Moto Razr az eddigi legolcsóbb hajtogatható kijelzős okostelefon a piacon, a középkategóriás hardver és szerény akku mellett még fájdalmasabbnak tűnik az összeg, még a határozottan látványos dizájn fényében is.