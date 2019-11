Milliók egészségügyi adatait látja a Google

A cég az Egyesült Államok második legnagyobb egészségügyi rendszerével együttműködve kapott hozzáférést a részletes páciensadatokhoz.

Több tízmillió amerikai részletes egészségügyi adataihoz szerzett hozzáférést a Google Project Nightingale kezdeményezésén keresztül - számolt be a Wall Street Journal, hozzátéve, hogy az érintetteknek nem volt tudomásuk a keresőóriás tevékenységéről. A projekt keretében tavaly a vállalat az Egyesült Államok második legnagyobb egészségügyi rendszerével, a katolikus, non-profit Ascensionnel lépett együttműködésre. Az Ascension ernyője alatt több mint 2600 kórház, orvosi rendelő és egyéb egészségügyi létesítmény működik az országban.

A partnerséggel a lap információi szerint legalább 150 Google alkalmazott nyert hozzáférést az Ascension adatbázisaiban jelenlévő páciensek részletes információihoz, beleértve a diagnózisokat, laboratóriumi teszteredményeket és egy sor egyéb adatot - mindezt az egyes páciensek nevével és születési idejével kiegészítve. Az adatok megszerzéséről a cég sem az érintett betegeket, sem azok orvosait nem tájékoztatta.

Az Ars Technica szerint a Google a nagy mennyiségű páciensadatot új, gépi tanulásra építő szoftverek fejlesztéséhez használja fel, amelyekkel személyre szabott egészségügyi javaslatokat tud nyújtani az egyes betegeknek - továbbá egy kiterjedt, egyszerűen kereshető felhős eszközt is létrehozna az információk kezelésére, amelyet aztán más, egészségügyi vállalatoknak értékesíthet. Az Ascension oldalán a cél a páciensek hatékonyabb kezelése - ugyanakkor az adatok birtokában, illetve a Google-lel való együttműködéssel a cég egyben új bevételi források után is kutat a betegek részéről, többek között további vizsgálatok megrendelésével.

Miután az ügy napvilágot látott, az Ascension és a Google is gyors közleményt adott ki, igyekezve tisztázni a helyzetet. A vállalatok az ügy kapcsán arról beszéltek, a tevékenység minden hatályos szövetségi adatvédelmi rendelkezésnek megfelel, illetve a Google komoly biztonsági intézkedéseket eszközöl a páciensadatok kezelésekor. A projekt törvényességét a Wall Street Journalnak megszólaló, egészségügyre szakosodott adatvédelmi szakértők is megerősítették.

Éles a HWSW mobile! programja (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferencia 5 szekcióval, 90 előadóval, dedikált workshop nappal várja a látogatókat.

Az Ascension közleményében arról beszél, partnerével közösen az ügyfeleknek és pácienseknek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat igyekeznek javítani, új, digitális platformokon és alkalmazásokon keresztül. A vállalat szerint az együttműködés keretében infrastruktúráját a Google Cloud Platformra ülteti át, szervezeti szinten használatba veszi a G Suite-ot, valamint elkezdi vizsgálni a gépi tanulási, illetve AI technológiák bevetését, egyebek mellett a klinikai hatékonyság és a páciensek biztonságának javítása érdekében.

Bár a Google szerint bevett iparági gyakorlatról van szó, így is kérdéseket vet fel, hogy a cég igyekezett radar alatt tartani a kezdeményezést, adataik kezeléséről pedig nem értesítette a pácienseket, akik így hozzájárulásukat sem tudták adni hozzá. Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy a New York Times értesülései szerint egyes Google alkalmazottak le is töltötték a páciensadatokat, noha a lap birtokába jutott dokumentumok arra nem térnek ki, ezt milyen céllal tették.

A Google az utóbbi időben gőzerővel igyekszik megvetni a lábát az egészségügy területén, amelynek a Project Nightingale mellett a frissen bejelentett Fitbit felvásárlás is jó indikátora. A cég november elején számolt be róla, hogy megveszi a szenzorokkal megpakolt okosórákban és fitnesz-karperecekben utazó céget - az akvizícióval pedig ugyancsak hatalmas mennyiségű egészségügyi adatra teheti rá a kezét.