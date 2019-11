Nyit a nagyvállalatok felé a Google AI platformja

A keresőóriás bejelentette a TensorFlow Enterprise rajtját, kifejezetten nagyvállalati ügyfelekkel a célkeresztben.

Egyszerűbbé teszi vállalati ügyfelei számára a TensorFlow-ra építő AI fejlesztést a Google. A 2015-ben megnyitott gépi tanulási keretrendszer mára az egyik legnépszerűbb hasonló megoldássá nőtte ki magát, ugyanakkor nagyvállalati környezetben mostanáig nem volt egyszerű feladat annak használata és megfelelő skálázása. Ez most megváltozik, a Google ugyanis bejelentette a kifejezetten vállalati ügyfeleket célzó Tensorflow Enterprise szolgáltatását.

A frissen bemutatott megoldás a fenti problémákat hivatott orvosolni, a szolgáltatáshoz a Google vállalati szintű támogatást, jó skálázhatóságot és menedzselt szolgáltatásokat ígér. A TensorFlow Enterprise-szal a Google hosszú távú verziótámogatást nyújt a Google Cloudon keresztül, a keretrendszer egyes verziói akár három éven keresztül is kapják a bugjavításokat és biztonsági frissítéseket. A keresőóriás ígérete szerint minden javítás elérhető lesz a TensorFlow fő repositoryjában is.

A cég különös figyelmet fordít a kifejezetten AI-jal foglalkozó vállalatokra, akiknek lehetőségük nyílik közvetlenül a TensorFlow, illetve a Google Cloud mérnökeivel együtt dolgozni, akik igény szerint segítséget nyújtanak az élvonalbeli gépi tanulásos szolgáltatásoknál felmerülő fejlesztési nehézségek megoldásában. A szoros együttműködésért cserébe persze a vállalatoknak külön díjat számol majd fel a cég.

Az egyszerű skálázódáshoz a TensorFlow Enterprise Deep Learning VM-eket, illetve egyelőre béta címke alatt Deep Learning konténereket is bevezet, amelyekre már elvégezte a szükséges teszteket és optimalizációkat saját, egyedi tervezésű Cloud TPU lapkáin, illetve egy sor NVIDIA GPU-n is. A TensorFlow Enterprise-nál végzett csiszolások a Google szerint rendkívül hatékonyak voltak, a cégnek sikerült megháromszorozni velük platformján az adatolvasási sebességeket. A Google ígérete szerint a TensorFlow Enterprise ezt a teljesítményt a Google Cloud menedzselt szolgáltatások teljes szélességében biztosítja, beleértve a Kubernetes Engine-t és az AI Platformot is.

A platformot néhány partner már most használja, például a Unity Technologies, amely gépi tanulási modelljeinek építéséhez és teszteléséhez veti be a szolgáltatást, vagy épp a GM Cruise, amely önvezető autóinak fejlesztéséhez használja azt - utóbbi esetben a jó skálázhatóság különösen fontos szempont. A TensorFlow Enterprise-t az érdeklődő vállalatok már most igénybe vehetik.