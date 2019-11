AMD: athlonos reneszánsz

Jól sikerült az AMD harmadik negyedéve. A vállalat vezetése elégedett a számokkal, az 1,8 milliárd dolláros forgalom ugyanis 9 százalékos javulást jelent egy évvel ezelőtthöz képest. Hasonlóan erős negyedévre pedig legutóbb 2005 utolsó negyedévében, vagyis az Athlon 64 és Opteron processzorok aranykorában volt példa.

A bevétellel párhuzamosan a profit is gyarapodott. Bár a 120 millió dolláros tiszta nyereség még mindig nagyon szerénynek számít, az közel 18 százalékos javulást jelent 2018 hasonló időszakához mérten. Az AMD szerint a kedvező számok mögött az idén bemutatott vadiúj termékek, azaz a harmadik generációs Ryzen, a második generációs Epyc, illetve a Navi-alapú Radeonok állnak.

Húznak a kliensek

A kliensprocesszorokkal és különféle GPU-kkal foglalkozó Computing and Graphics szegmens forgalma jelentősen, számszerűen 36 százalékkal nőtt egy év alatt. A részleg 1,28 milliárdos bevételért elsősorban a processzoros eladások felelnek, amelyek legutóbb 2011-ben produkáltak hasonlóan erős számokat. Az AMD állítja, minden fronton jelentősen nőtt a termékeik iránti igény. A notebookos processzoroknál két számjegyű volt a növekedés, amely annak tükrében nem csoda, hogy a harmadik generációs mobil Ryzenekre nagyjából 50 százalékkal több konfigurációt építettek az OEM partnerek. A tervezőcég külön sikerként könyveli el a Thinkpadeket, illetve a közelmúltban bemutatott Microsoft Surface Laptopot.

Kevésbé meglepő, hogy az asztali Ryzenek iránt továbbra is kiemelkedő az igény, melynek hála zsinórban a nyolcadik negyedévben növelte részesedését az AMD. Mindez ugyanakkor még kevés a piac meghódításához, a kliensprocesszoros eladások oroszlánrésze ugyanis ebben az esetben is az OEM-eken keresztül történik. A tervezőcég ezért továbbra is nagy hangsúlyt fektet a kereskedelmi PC-kbe szánt modellekre, ahol mérföldkőnek számít, hogy a Ryzen Pro 3000 családra már a HP és a Lenovo, azaz a piacot vezető két gyártó is épít konfigurációkat. Ezzel együtt nagyon elégedett a 3000-es család fogadtatásával az AMD, pláne annak fényében, hogy a drágább Ryzen 9 és Ryzen 7 modellekre mutatkozik a nagyobb igény.

Bár a GPU-s eladásokkal is elégedett az AMD, ettől nincs annyira elájulva a vezetés. Lisa Su, a vállalat elnök-vezérigazgatója mindössze annyit közölt, hogy a grafikus chipekből származó forgalom nőtt az előző év hasonló időszakához képest, ami a Navi-alapú, az előző generációnál lényegesen versenyképesebb termékek fényében nem meglepetés. A vállalat reméli, hogy a közeljövőben megjelenő Radeon RX 5500 kártyának hála tovább nőhet az elmúlt években mélypontra süllyedt piaci részesedés. Su megjegyezte, hogy az adatközpontokba szánt GPU-s gyorsítók iránti igény stagnált, habár a Microsoft jelentős mennyiséget rendelt a Radeon Instinct kártyákból felhős remote desktop szolgáltatásának bővítéséhez.

Mélyponton a konzol, pörög az Epyc

A nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (EESC) divízió teljesítménye ebben a negyedévben is erősen felemás volt. A részleg forgalma 27 százalékkal 525 millió dollárra esett. Su szerint ennek oka továbbra is a konzolos eladásokban keresendő. A jelenlegi széria már viszonylag régóta a piacon van, komoly frissítés pedig csak valamikor a jövő év második felében várható az új PlayStation és Xbox formájában. Mindez azt jelenteti, hogy a konzolok térfeléről legkorábban 2020 második felében folyhat be számottevő bevétel, vagyis az AMD számításai szerint idén nagyon kevesen vesznek Sony vagy Microsoft konzolt karácsonyi ajándéknak. Su és csapata szerint a jövőre datált új gépek kompenzálják majd a mostani nihilt, hisz a következő generációba is AMD chipek kerülnek.

A konzolos gyengélkedést valamelyest kompenzálták az erős szerverprocesszoros eladások. A vállalat számításai szerint az augusztusban bemutatott második generációs Epyc CPU-knak hála egyaránt 50 százalékkal nőtt a leszállított darabszám és a forgalom. Az ennek hála elért bevétel 2006 harmadik negyedévét idézi, vagyis az elmúlt 13 évben nem produkált hasonló számokat a tervezőcég, amely az Intel Core 2 processzorok bemutatásával kezdődött bő 10 éves lejtmenetet tekintve kevésbé meglepő.

Lisa Su továbbá kiemelte, hogy a második generációs Epyc rendkívül versenyképes lett, amelyet nem csak az elmúlt nagyjából 3 hónapban felálított 100 új teljesítményrekord, de a partnerek érdeklődése is alátámaszt. Az Amazon AWS, az IBM Cloud, a Microsoft Azure, az OVHCloud, a Twitter, illetve a Tencent egyaránt rendelt a processzorokból, a Google pedig publikus felhője mellett belső infrstruktúrájába is beépítette az AMD legújabb fejlesztését. Szintén bizakodásra ad okot, hogy a Dell, a HPE, illetve a Lenovo is megduplázta az Epycre épített szerverkínálatát, látva a Rome kódnevű fejlesztés képességeit. Hab a tortán, hogy több szuperszámítógép is készül Epyc alapokon, amely hozzájárul ahhoz, hogy az AMD elérje 2020 közepére kitűzött célját, vagyis a két számjegyű (1x százalék) piaci részesdést.

Su: kint vagyunk az alagútból

Lisa Su, a vállalat elnök-vezérigazgatója abszolút elégedett vállalata idei produkciójával. Az útitervet a tervezettnek megfelelően sikerült végrehajtani, az így összeállt termékportfólió pedig talán még sosem volt ennyire ütőképes. Említésre érdemes, hogy a növekedésnek hála egy év alatt 441 millió dollárral csökkentette adósságát az AMD, ami ezzel 1,1 milliárd dollárra mérséklődött. Ugyancsak érdemes kiemelni, hogy ezzel párhuzamosan 13 százalékkal 539 millió dollárra nőttek az üzemi költségek, vagyis a kutatásra és fejlesztésre, illetve az új termékek bemutatására (is) fordított büdzsé.

Nem csoda, hogy Su és csapata nem csak az idei utolsó negyedévre, de a teljes 2020-as évre optimistán tekint. Előbbit a múlt héten bemutatott csúcskategóriás kliensprocesszorok, illetve az új középkategóriás Radeon ránthatja meg, az AMD elvárásai szerint nem is kicsit. A hivatalos prognózis szerint a negyedik negyedévre 2,1 (+/-0,5) milliárdos bevétellel kalkulál a tervezőcég, amely mintegy 48 százalékkal múlná felül az egy évvel korábbi összeget.