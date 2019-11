A csúcskategóriában erősít az AMD

Bejelentette harmadik generációs Threadripper processzorait az AMD. A kifejezetten nagy magszámú, egyszerre szokatlanul sok programszálat párhuzamosan futtatni képes új asztali termékek Zen 2 magokat, illetve magasabb órajeleket kaptak a második generációhoz viszonyítva. A célpiacot elsősorban továbbra is a tartalomkészítők jelentik.

Független tesztek híján egyelőre nem tudni, hogy a módosításoknak hála mennyivel nő a tempó, a nyers adatok alapján viszont alkalmazástól függően számottevő előrelépésre lehet számítani. Az abszolút csúcskategóriát célzó Threadripper mellett mainstream platformjáról sem feledkezett meg az AMD. Közel három hónapos csúszás után november végén piacra kerülhet a Ryzen 9 3950X, amely mellé egy kifejezetten olcsó Athlon modellt is bejelentett a tervezőcég.

Ahogy az előző generációk esetében, úgy most is az aktuális legújabb Epyc szerverprocesszorra épül a Threadripper, ami hasonló foglalatot, lapkakészletet, nem utolsó sorban pedig processzor-felépítés jelent. Utóbbi hangsúlyos, a pár hónapja bemutatott "Rome" Epyc ugyanis nagyon újított, amit az új Threadripperek megörököltek. Az első két generációnál 2-4 darab azonos lapka került a tenyérnyi tokozásra, azok saját memóriavezérlőjét és PCI Express kontrollerével együtt. A meglehetősen egyedi (és komplikált) felépítés 5 szintű topológiát, illetve ezzel együtt bonyolult memóriakezelést eredményezett, amely a memória intenzívebb alkalmazásoknál rányomta bélyegét a Threadripper teljesítményére. Az AMD szépségtapaszként még a szervereknél alkalmazott NUMA (non-uniform memory access) memóriaarchitektúrát is lehozta asztali csúcsplatformjához, amely viszont csak bizonyos esetekben jelentett gyógyírt a vártnál gyengébb tempóra.

Az új Threadrippernél a probléma várhatóan eltűnt. Az asztali Ryzen 3000-es "Matisse" processzorokhoz hasonlóan ugyanis a "Rome" kódnevű szériához is két eltérő funkcionalitású lapkát tervezett a cég, melyek együtteseiből áll össze a komplett, működképes processzor. Ennek megfelelően a központi szerepet a méretes IO chip (~északi híd) adja, amely nyolccsatornás DDR4 memóriavezérlőt, 128 darab Gen4 PCI Express sávot, illetve további különféle integrált vezérlőket, például a SATA-t vagy az USB-t tartalmaz. A Threadrippereknél (legalábbis a frissen bejelentett két modellnél) a memóriacsatornák és a PCIe sávok felét az AMD letiltotta, így egyelőre meg kell elégedni a legfeljebb négycsatornás működéssel, valamint 64 darab PCI Express vonallal.

A nagy IO chip további fontos szerepe, hogy a csillag topológiának megfelelően HUB-ként összefogja és kiszolgálja a hozzá kapcsolt, Zen 2 processzormagokat tartalmazó, apró lapkákat. Ehhez készült az Infinity Fabric interkonnekt második iterációja, amely a korábbi több mint duplájára, másodpercenként 42,67-ről 100 GB/s-ra emeli a kétirányú adatkapcsolat tempóját, így az egyes lapkák közti sávszélesség már kevésbé jelent szűk keresztmetszetet az adatcserében. A központi lapkához legfeljebb 8 darab, szigorúan csak a végrehajtóegységeket és gyorsítótárakat (és egy Infinity Fabric kontrollert) felvonultató, nyolcmagos CCX (Core Complex) lapka kapcsolódhat. A harmadik generációs Threadripperek esetében ugyanakkor egyelőre maximum négy lapkával, azaz 32 maggal lehet számolni, de később érkezhetnek 40, 48, 56, illetve akár 64 magos termékek is, kifejezetten munkaállomásokhoz.

Előre tehát csak két friss modellt dob piacra az AMD. A 3970X az előző generáció 2990WX jelölésű tagjához hasonlóan harminckét processzormagot kínál. A 3960X ilyen szempontból a 2970WX-hez hasonló, vagyis huszonnégy magos. A teljesítménykülönbséget a már említett új felépítés, a Zen 2 magok 15-23 százalékkal magasabb IPC-je, illetve a magasabb órajel nyújtja. A 7 nanométeres lapkáknak, illetve a (papíron) 12 százalékkal magasabb TDP-nek hála az alapfrekvencián emelt nagyobbat, 23-27 százalékot az AMD, a turbó mindössze 7 százalékkal javult. Az, hogy mindez a gyakorlatban pontosan mekkora előrelépést hoz az elődökhöz mérten, illetve mire lesz elég az Intel Cascade Lake HEDT kínálta mellett, arra legkorábban november 25-én, azaz a piacra kerülés időpontjában derülhet fény. Az árazás alapján számottevő lehet a javulás, a 3970X ugyanis a közvetlen elődökhöz képest nettó 200, a 3960X pedig 100 dollárral magasabb áron jelenik meg. Fontos megjegyezni, hogy a friss Threadripperekhez új, TRX40 chipsetes alaplap szükséges, azaz a visszafele kompatibilitás nem megoldott.

Egy drága és egy olcsó mainstream AMD is jön

A harmadik generációs Threadripperekkel kézen fogva kerül piacra a tizenhat magos AMD Ryzen 9 3950X. A chiptervező mainstream asztali platformjának csúcsát jelentő 3950X-et még június első felében jelentette be, a piacra kerüléshez képest szokatlanul korán. Az AMD eredetileg szeptemberben szerette volna elérhetővé tenni az AM4 tokozású csúcsmodellt, a bejelentést azonban kissé elhamarkodta a vezetőség. Azt nem tudni, miért késik közel három hónapot a 3950X, de a raktárban porosodó második generációs Threadripperek, illetve a TSMC időközben szűkössé vált gyártókapacitása egyaránt okot jelenthet. Jelen állás szerint viszont már csak bő 2 két hét, és megjelenik a 3950X, amit november 25-től kezdve nettó 750 dollárért lehet megvásárolni.

Az AM4-es csúcsmodellhez kapcsolódóan az AMD közölte, hogy a cTDP opciót, vagyis a felhasználó által állítható TDP lehetőségét kiterjeszti a harmadik generációs Ryzenekre. Ennek hála a 95W/105 wattos modellek fogyasztási keretét 65, a 65 wattosokét pedig 45 wattra lehet korlátozni a Ryzen Master szoftver (illetve bizonyos alaplapoknál a BIOS) segítségével. Az ingyenes lehetőségnek hála a felhasználók valamivel szerényebb számítási teljesítményért cserébe alacsonyabb fogyasztást, illetve processzor- és rendszerhőmérsékletet kaphatnak.

A kifejezetten a belépőszinttel szemező vásárlókat is megörvendeztette az AMD. A kétmagos Athlon 3000G legfeljebb 3500 MHz-re képes Zen magokkal rendelkezik, az integrált grafikáról pedig egy rendkívül szerény, 3 CU-s integrált Vega GPU gondoskodik. Mindezt kompenzálja a nagyon alacsony, 35 wattos TDP, a teljes szorzózár-mentesség (vagyis a túlhajthatóság), illetve a még a ketegóriához képest is kedvező, mindössze nettó 49 dolláros árcédula. Az új belépőszintű asztali AMD november 19-én kerül piacra.