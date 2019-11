Megnyitja Cardboard projektjének forrását a Google

A kartonból hajtogatható VR szemüvegek támogatását a közösség veszi át - amely mára bár jóval karcsúbb, mint néhány évvel ezelőtt, a Google szerint az oktatási és a szórakoztató VR appok körül még mindig aktív.

Nyílt forrású projektté avanzsál a Google jó öt éve indult Cardboard kezdeményezése. A mobilos VR első, filléres úttörőjének számító megoldás mára háttérbe szorult, miután a gyártók lassan teljesen elengedik az okostelefonokra építő VR szemüvegek kezét, és a dedikált, minden hardvert integráltan tartalmazó headsetekre koncentrálnak. Mindenesetre a papírból hajtogatható, kijelzőként okostelefont használó megoldások sokaknak jelentették az első VR élményüket - a Google szerint ráadásul oktatási, képzési feladatokra még mindig nem elhanyagolható számú felhasználó használja a különböző Cardboard variánsokat.

A 2014-ben bemutatott, papírból hajtogatható VR szemüvegekből a Google összesen több mint 15 millió darabot szállított le, ehhez jönnek még a nem hivatalos, harmadik felektől származó, illetve otthon tákolt darabok. A megoldás népszerűsége mára alaposan visszaesett, mindenesetre a közösség maradéka, amely továbbra is aktívan használja az eszközöket, örülhet a Google lépésének. A cég eközben a 2016-ban indított, eggyel fejlettebb okostelefonos VR-t célzó Daydream platformját, illetve az ahhoz szánt Daydream View kereteket teljesen elmeszelte, az idei Pixel modellek már nem is támogatják azt - sőt, a tavasszal bemutatott Pixel 3a készülékek sem.

Noha a keresőóriás mára a Cardboard projekt aktív fejlesztését is leállította, miután még mutatkozik igény a pénztárcabarát megoldásra, annak nyugdíjazása helyett a megnyitás mellett döntött, így a fejlesztői közösség továbbra is tud majd új cardboardos alkalmazásokat készíteni, valamint a létező appok támogatása is megmaradhat. A cég korábban a Cardboard Manufacturer Kit csomaggal is hasonló irányt vett, akkor a gyártópartnerek számra tette lehetővé egyedi VR headset keretek elkészítését.

A nyílt forrású Cardboard projekt keretei között a vállalat számos libraryt elérhetővé tesz, amelyekkel a fejlesztők elkészíthetik saját, a platformra szánt alkalmazásaikat, Androidon és iOS-en egyaránt. A pakk több API-t is tartalmaz, a fejmozgás követéséhez, a beviteli eszközök kezeléséhez és a tartalmak megfelelő rendereléséhez. Mindezek mellett egy androidos QR kód libraryt is kiad, amellyel az appok egyszerűen párosíthatók az egyes Cardboard keretekkel, a hivatalos Cardboard app használata nélkül is.

A megoldással a cég a közösség kezébe adja át a Cardboard fejlesztését és támogatását, akik azt új kijelzőtípusokra is kiterjeszthetik - de időről időre maga a Google is hozzájárul majd a projekthez, a későbbiekben egy Unity SDK csomagot is ígér hozzá. Az érdeklődőknek érdemes felkeresni a Cardboard fejlesztői dokumentációját, illetve a projekt GitHub oldalát.