Itt az új Moto 360 okosóra - de nem a Motorolától

Mintegy három éves hiátus után a brandet licencelő eBuyNow dobja piacra a készülék harmadik generációját.

Visszatér a Moto 360 okosóra, még ha nem is teljes egészében. A szegmens egyik úttörőjének számító modell frissen bejelentett harmadik generációját ugyanis már nem a Motorola gyártja, hanem ahogy a The Verge is rámutat, a Moto 360 márkát licencelő, eBuyNow névre hallgató vállalat. Bár Motorola már jó három évvel ezelőtt kihátrált a szegmensből, a viselhető eszközök után érdeklődők körében még mindig jól csengő, ismert brandről van szó, még ha az első két generációnak meg is voltak a maga gyermekbetegségei.

Ezek közül az új, harmadik generációs (vagy legalábbis akként emlegetett) modell egyet kapásból orvosol, a kerek kijelzős modell ugyanis végre tényleg kerek kijelzőt kap, az elődök "leeresztett kerék" megjelenése helyett - biztosan emlékeznek még rá néhányan, hogy az első két Moto 360 modellnél a kijelző aljából a gyártó egy kis részt levágott a vezérlőelektronikának.

Megjelenését tekintve egyébként a készülék nem lóg ki a manapság látott androidos, pontosabban Wear OS-es okosórák sorából: fémkeretes, kerek érintőkijelzőt kapott, jobb oldalán két nyomógombbal, melyek közül a felső tekerőgombként is funkcionál a felhasználói felületen történő könnyebb navigációhoz. A készülék egy méretben, 1,2 hüvelykes kijelzővel kerül piacra, az OLED panel felbontása 360x360 pixel, mögötte pedig egy Qualcomm Snapdragon 3100 lapka dolgozik. Utóbbi elég retrónak számít, hiszen egy 2016-ban megjelent chipről van szó Cortex-A7 magokkal - igaz ugyanakkor, hogy a gyártónak sok lehetősége nem volt, a Qualcomm egyelőre nem dobott piacra újabb modellt, ami jól illusztrálja a viselhető eszközök piacának az okostelefonokhoz képest jóval komótosabb mozgását. A chip mellett 1 gigabájt RAM-ot és 8 gigabájt tárterületet találunk, az eszközön továbbá ott a kötelező optikai pulzusmérő, illetve GPS és NFC is került bele, így mobilfizetésre is bevethető.

Mindezt egy 355 mAh kapacitású akku látja el szuflával, amely egész napos üzemidőt ígér - ha azonban mégis nap közben merülne le a készülék, a mellékelt gyorstöltővel egy óra alatt teljesen feltöltehető. Az okosóra várhatóan a karácsonyi szezonban, decemberben kerül majd piacra - méghozzá elég borsos, 350 eurós áron, egy gumi- és egy bőrszíjjal a dobozban.