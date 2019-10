Új hajtogatható telefonban gondolkozik a Samsung

A cég SDC fejlesztői konferenciáján a Bixby, a SmartThings és a One UI 2 újdonságai is felsorakoztak.

Virtuális asszisztense, IoT platformja és a One UI kapcsán is tartogatott újdonságokat a Samsung idei fejlesztői konferenciája, az SDC (Samsung Developer Conference). A vállalat továbbra is igyekszik minél több fejlesztőt platformjai köré csábítani, és a Galaxy Fold nehézségeinek dacára a hajtogatható eszközökről sem tesz le.

A BIXBY ÉL ÉS VIRUL

A konferencián tehát a Samsung virtuális asszisztensének, a Bixbynek is jutott idő a színpadon, noha az utóbbi időben a megoldás láthatóan háttérbe szorult a cégnél, a hozzá tartozó dedikált gomb például már eltűnt a vállalat legutóbbi csúcstelefonjairól. A vállalat mindenesetre úgy tűnik korántsem engedte el az asszisztens kezét, rendezvényén kitért rá, az elmúlt hat hónapban megduplázódott a Bixbyt célzó fejlesztők száma - noha a pontos létszámot a vállalat nem közölte. A cég továbbá az idén nyáron indult Bixby Marketplace felületet is kiterjeszti további eszközökre, 2020-szal kezdődően.

Hogy a fejlesztők számára a platformot még inkább vonzóvá tegye, a cég a tavaly bejelentett Bixby Developer Studiót is felturbózza, többek között új sablonokkal az asszisztenst célzó, "capsule" néven emlegetett alkalmazásokhoz. A cég a capsule-ok felületének egységes megtervezését is egyszerűbbé teszi a Bixby Views frissítésével, így azok az okostelefonokon túl az okosórákon, tévéken - vagy akár okoshűtőkön is konzisztens megjelenést adnak. A fejlesztők appjaikat továbbá már természetes nyelvi kategóriákba sorolhatják, így a felhasználók könnyebben megtalálhatják azokat igényeiknek megfelelően, az app pontos nevének felidézése nélkül.

A vállalat IoT platformjára, a SmartThingsre is kitért, amely mára 45 millió havi aktív felhasználót tudhat maga mögött. A platform új Rules API-val egészül ki, amellyel részletesebb működési feltételek szabhatók a különféle IoT eszközökhöz - a Samsung továbbá hamarosan SmartThings Device SDK Beta programját is elindítja, amelyen keresztül külső partnerek széles körének teszi lehetővé a platformmal kompatibilis eszközök piacra dobását. A program rajtját a cég jövő év elejére ígéri.

FRISS UI - ÉS ÚJ HAJTOGATHATÓ TELEFON?

Mindeközben a vállalat okostelefonos felhasználói felülete már második generációjához ért: a One UI 2 továbbra is marad a minimalista külső mellett, igyekszik egyszerűbbé tenni az egykezes használatot, illetve a sötét megjelenítési módot is a teljes rendszerre kiterjeszti. A felülettel a cég továbbá a telefonok és táblagépek mellett már viselhető eszközökhöz is teljes értékű támogatást ígér - illetve a hajtogatható készülékeket is bevonja szárnyai alá.

Ha pedig már utóbbiaknál járunk, a cég egy újfajta hajtogatható kialakítást is felvillantott, amely a "clamshell" vonalat követi. Az eszközt kinyitva kvázi egy hagyományos okostelefont látunk, amelyet egy vízszintes tengely mentén hajthatunk félbe. Ugyanarról a dizájnról van szó, amelyet a Motorola a pletykák szerint már csőben lévő, új Razr modellje is követ majd. Az kétségtelen, hogy a kialakítás barátságosabb lesz a kis méretű zsebekkel, mint a mostani okostelefonok, az ugyanakkor rejtély, hogy egy hasonló modell mikor kerülhet piacra - és hogy annak rajtja vajon gördülékenyebb lesz-e, mint a Galaxy Fold keserves indulása.

A biztonsági megoldások sem maradhattak ki a felhozatalból: mint a vállalat bejelentette, több német kormányzati ügynökséggel, köztük a szövetségi információbiztonsági ügynökséggel együttműködve egy mobilos eID azonosító fejlesztésébe fogott, amelyet különböző digitális szolgáltatásoknál használhatnak majd a végfelhasználók, vagy akár kormányzatok a biztonságos azonosításra.