Jövő év első felében jöhet a Lenovo hajtogatható kijelzős notebookja

A készülék fejlesztése a gyártó szerint hardveroldalon már lezárult, a cég 2020 második negyedévére ígéri a rajtot.

Hardveresen már készen áll a rajtra a Lenovo hajtogatható kijelzővel szerelt Thinkpad X1 notebookja (táblagépe?) - állítja a gyártó. A cég szerint azonban szoftveroldalon még több partnerével is akad csiszolni valójuk, így a megjelenés 2020 második negyedévében várható - nem lenne meglepő, ha azt a vállalat a júniusi Computexig tolná ki.

A Lenovo először idén májusban villantotta fel a 13,3 hüvelykes, félbehajtható OLED panellel szerelt gépet, azt viszont azóta sem közölte, pontosan milyen vas dolgozik majd a hajlékony kijelző mögött - az ugyanakkor ismert, hogy az eszköz Windowst futtat majd.

Az extravagáns készülék a tervek szerint többféle üzemmódban is bevethető lesz, egyrészt hagyományos laptopként, alsó kijelzőfelén virtuális billentyűzetet megjelenítve, illetve 180 fokban kinyitva is, kihasználva a teljes kijelzőterületet, ilyenkor persze szükség lesz egy külső billentyűzetre is a hatékony gépeléshez. A készülékhez dokkolót is piacra dob majd a gyártó, továbbá az stylus támogatással érkezik. Utóbbi különösen érdekes lesz: bár a kompakt méretre hajtogatható, nagy méretű kijelzőknél kézenfekvő megoldás a firkálgatós bevitel, az eddig látott összehajtható panelek, mint a Samsung Galaxy Fold kijelzője, aránylag lágy borítást viseltek, amely kérdéses, hogy hosszú távon mennyire képes ellenállni az érintőceruzák ostromának.

Látva, hogy a Samsung csak milyen küzdelem árán tudta piacra dobni hajtogatható kijelzős telefonját, és hogy a hasonló koncepcióra építő Huawei Mate X rajtja még mindig várat magára, a Lenovónál sem lenne meglepő, ha még folynának az optimalizációk hardveroldalon is, a cég magabiztos nyilatkozata ellenére.

Ha kínai gyártónak sikerül ígéretének megfelelően a 2020-as Q2 végéig piacra dobni a készüléket, azzal megelőzheti a hasonló szegmenst célzó, Microsoft Surface Neót a piacon. A redmondi cég néhány hete bejelentett készüléke két, különálló kijelzőt csomagol összecsukható formába, ami bár eggyel visszafogottabb felépítés, mint a Lenovo eszközénél látható, cserébe a terméknél felmerülő gyermekbetegségek kockázata is kisebb - és nem utolsó sorban annak árcédulája is barátságosabb lehet.

Noha árazásról még egyik cég sem beszélt, a készülékekért, főleg a Lenovo hajtogatható modelljéért valószínűleg mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk a vásárlóknak. A kínai cég mindenesetre nem is várja, hogy készülékét rögtön elkapkodják majd a felhasználók, sokkal inkább tapogatózásként tekint rá egy új piaci szegmensben.