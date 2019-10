A Windows 10-es átállás adott lendületet a PC-piacnak

A szegmens növekedni tudott az idei harmadik negyedévben, a gyártók rangsora most sem hoz meglepetést.

Érzi a Windows 10-es frissítési hajrát a PC-piac, az utóbbi időben zsugorodó szegmens vékony növekedést produkált az idei harmadik negyedévben. A Gartner szerint a piac 1,1 százalékot hízott az időszakban, ami összesen 68 millió eladott készüléket jelent.

A növekedés a kutatócég szerint minden régióban érezhető volt, azt a Windows 7 támogatásának közelgő vége hajtotta. A Windows 10-es gépekre való átállás Japánban különösen tempós volt az idei Q3-ban, a PC eladások az országban 55 százalékkal ugrottak meg. Az időszakban a szegmens teljesítményére az Egyesült Államok és Kína között folyó kereskedelmi háború sem volt hatással, továbbá a gyártók kezére játszott az is, hogy az Intel processzorok ellátási problémái is enyhülni kezdtek. A chipgyártó által generált vákuumot közben az AMD, sőt a Qualcomm is igyekezett kitölteni, az elmúlt hónapokban rendre bukkantak fel a két cég lapkáival szerelt készülékek - a Microsoft nemrég bemutatkozott, új Surface modelljei között is találunk mind AMD, mind Qualcomm chippel szerelt eszközöket. A csökkenő RAM és SSD áraknak hála eközben a PC-gyártók profitja is növekedni tudott.

A gyártók rangsorában a Lenovo megőrizte vezető pozícióját, 16,8 millió eladott gépével. Ez 5,8 százalékos éves növekedést jelent a kínai óriás számára, amivel 0,9 százalékponttal piacrészét is növelte, 24,7 százalékra. A dobogó második helyén a HP áll, amelynek eladott darabszáma 4,6 százalékos növekedés után több mint 15,2 milliónál állt meg, ezzel pedig egy hajszállal a cég piaci részesedése is felkúszott, 22,4 százalékig. A HP sikerét főként az ázsiai régió hajtotta.

Forrás: Gartner

A bronzérem a Dellt illeti, Japán vásárlási láza a gyártónak kifejezetten jól jött, illetve a cég asztali PC-ire is kifejezetten erős volt a kereslet az időszakban, 11,3 milliós darabszám fölé pumpálva az eladásokat. Ez 5,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményeket, a cég így már 16,6 százalékot hasít ki magának a piacból. Az Apple már nem fért fel a dobogóra a maga 5,1 millió eladásával, és a piac növekedésével sem tudta tartani a lépést a cupertinói cég, amelynek eladásai 3,7 százalékkal estek vissza. A cég piacrésze így 7,9-ről 7,5 százalékra olvadt, ami a negyedik helyre volt csak elég.

Az ötödik az Acer Group, amely 4,2 millió eszközt értékesített, ez egészséges, 3,3 százalékos növekedést, és 6,2 százalékos piacrészt jelent a cégnek. A hatodik helyen az ASUS áll, amelynek eladásai 4,4 százalékkal konszolidálódtak, 3,8 millió darabra, piaci részesedése így 5,6 százalék. Az egyéb kategóriába tömörülő cégek összesen valamivel kevesebb mint 11,6 millió PC-t adtak el, 9,3 százalékkal kevesebbet mint tavaly ilyenkor - jól látszik, hogy akárcsak az okostelefon-piacon és több más szegmensben, itt is egyre inkább a vezető szereplők kezében összpontosulnak az eladások.

A Gartner kutatásában az idei harmadik negyedévben értékesített asztali PC-ket, notebookokat, illetve a Surface-hez hasonló, kettéválasztható hibrideket számolta össze, ebbe sem az iPadek és más tabletek, sem pedig a Chromebookok nem tartoznak bele.