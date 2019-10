Már PC-ről is indíthatók hívások a Microsoft Your Phone appjával

A Windows 10 legújabb Preview kiadásával tovább fejlődik a Your Phone, és a cég egy sor bugot is kijavított.

Nagy hangsúlyt fektet az utóbbi hónapokban Your Phone alkalmazására a Microsoft a Windows 10 Insider Preview buildekben, nincs ez máshogy a napokban befutott, 18999-es kiadásnál sem, amelyben az asztali appból már telefonhívások is levezényelhetők.

A Your Phone új, Calls funkciójával a bejövő hívások az asztali alkalmazásból fogadhatók, illetve ugyanígy hívásindításra is lehetőség van az appból, akár a névjegyzék, akár a hagyományos tárcsázó segítségével. A felületen továbbá a híváselőzmények is követhetők, a beszélgetésekhez pedig az alkalmazás értelemszerűen az adott PC mikrofonját és hangszóróit használja. A Your Phone-ból mindezek mellett a bejövő hívások elutasításakor egyedi üzenetek is küldhetők a hívó félnek, vagy a hívás egy kattintással hangpostára is továbbítható. A beszélgetések közben a felhasználók igény szerint válthatnak a PC és a telefon között.

Miután béta verzióról van szó, az frissített Your Phone-nak továbbra is megvannak a maga problémái, az új Calls funkcióhoz például sokaknál szükség lehet a telefon újbóli párosítására az adott PC-vel. Ehhez törölni kell a korábbi párosítást, majd a folyamaton újból az elejétől végigmenni az adott telefonnal.

A funkciót a Microsoft több lépcsőben teszi elérhetővé az Insider tesztelőknek, így annak érkezéséig egyeseknél még várni kell néhány napot. A Your Phone használatához egyébként Android 7.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonra, illetve Bluetooth támogatással rendelkező PC-re van szükség, amely a Windows 10 18362.356-os, vagy annál újabb buildjét futtatja. A vállalat szokás szerint várja a felhasználók visszajelzéseit az észrevételek, felmerülő problémák kapcsán.

A legújabb Preview az asztali híváskezelés mellett számos apróbb javítást és csiszolást is hoz, a Cortana ablaka például már szabadon mozgatható és átméretezhető, illetve az egyes HDR megjelenítést használó eszközöknél előforduló, kékes színezetet is javította a cég. A vállalat ezeken túl egy a VPN kapcsolatoknál problémákat okozó bugot, illetve több, a beállítások menüt és aloldalait érintő hibát is kigyomlált a rendszerből. A javítások teljes listájáért érdemes felkeresni a Microsoft kapcsolódó blogposztját.

Mindezek mellett persze ismert hibák is maradtak, ezek közül a poszt egyet emel ki, méghozzá a játékokhoz mellékelt csalásgátló szoftverek régebbi verziói okozta potenciális összeomlásokat. Ez a probléma egy ideje már jelen van a 19H1-es Preview buildekben, a vállalat pedig továbbra is dolgozik annak elhárításán, a szóban forgó csalásgátló szoftverek fejlesztőcsapataival karöltve. Addig is a cég mindenkinek azt javasolja, hogy győződjenek meg róla, mindig a játékok legfrissebb elérhető verzióját futtatják.