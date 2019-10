A nap, amikor eldurrant az 5G

Ez is eljött, elindult az első kereskedelmi 5G-szolgáltatás Magyarországon. Ráadásul annak a Vodafone-nak sikerült bekapcsolnia elsőként az új generációs hálózatot, mely hosszú évekig képtelen volt utolérni két versenytársát, ami már egyfajta előjele lehet annak, hogy az 5G-érában minden megváltozhat, amit a mobiltávközlésről eddig gondoltunk.

Október 17-én este nagyszabású szülinapi partit tartott a Vodafone, melyen miniszteren, államtitkáron, főigazgatón, elnök-vezérigazgatón meg vezérhelyetteseken túl nagyon sok fontos, de leginkább szép ember lehetett tanúja annak, hogy a szolgáltató elindítja kereskedelmi 5G-s hálózatát. Most tekintsünk el attól a ténytől, hogy a Vodafone-nak nem is októberben van a születésnapja, az 5G-t pedig voltaképpen már napokkal korábban bekapcsolták a központban - ezek mind olyan apró részletek, melyek nem számítanak. Az igazi fegyvertény, hogy a Vodafone elsőként indított kereskedelmi 5G-t az országban, a Telekom meg a Telenor (de legfőképpen a Telekom) vezetői pedig megpukkadhattak mérgükben, már önmagában okot adott az ünneplésre.

MAJD CSAK JÓ LESZ VALAMIRE

Mert a Telekom és a Telenor valójában tálcán kínálták fel a lehetőséget a Vodafone-nak, hogy elsőként behúzza az 5G-s generációváltást, a brit multi hazai leányvállalata pedig hülye lett volna nem élni ezzel. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2016-os frekvenciaértékesítési eljárásán a három nagy országos mobilszolgáltató közül ugyanis egyedül a Vodafone döntött úgy, hogy érdemes bevásárolni a 3,6 GHz-es blokkokból, a másik két szolgáltató részt sem vett az eljáráson. Tekerjük előre a szalagot 2019. nyarára, amikor az NMHH 5G-s aukcióján kiderült, hogy ugyanazokért a blokkokért, melyeket 2016-ban bagóért megvehettek volna a szolgáltatók, most majd lényegesen többet kell fizetni - ha elindul végre-valahára az árverés.

az NMHH 2016-os árverésének eredményhirdetése. Az előtérben aranyosné dr. börcs janka főigazgató és dr. karas monika NMhh-elnök, a háttérben marchhart pál, a vodafone akkori vezérigazgató-helyettese

Az említett árverési eljárás egyik kulcsfigurája a Vodafone részéről egyébként az a Marchhart Pál volt, aki azóta már nem dolgozik a Vodafone-nál, voltaképpen neki köszönheti a szolgáltató, hogy a tegnapi este egyáltalán megtörténhetett. A cég vezérigazgatója akkor egyébként Diego Massidda, elnöke pedig dr. Beck György volt - a tegnapi partira egyikük sem kapott meghívást, de hát ilyen ez a rideg multi-világ, ha elmész a cégtől, nemigen számít, ki vagy és mit csináltál, nem létezel többé. Pláne ha a konkurenciához mész.

Lazán kapcsolódik, hogy a tegnapi ceremónián voltaképpen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta az egyetlen értékelhető beszédet, de lássuk be, ő a politikusi háttér miatt azért előnyből indul, meg hát mégiscsak egy mobilszolgáltatónál kissé nagyobb szervezet élén áll. Ebben a beszédben többek közt elhangzott az is, hogy a Vodafone '99-es belépése alaposan felforgatta a magyar mobilpiacot és jelentősen hozzájárult az (akkori) árak letöréséhez. Úgy látszik, a kormányzat szerint a mai árakat már képtelenség még lejjebb szorítani, legalábbis erre utalhat, hogy a DIGI-nek nagyon úgy fest nem adják meg azt az esélyt, amit a Vodafone-nak '99-ben megadtak.

elindítják az 5G-t a Vodafone-nál. balról jobbra: Dr. budai j. gergő és király istván, a Vodafone két vezérigazgató-helyettese, solymár károly balázs helyettes államtitkár, szijjártó péter miniszter, amanda nelson, a vodafone elnök-vezérigazgatója, Vári péter, az NMHH főigazgató-helyettese és aranyosné dr. börcs janka, az nmhh főigazgatója (fotó: vodafone)

De hagyjuk a politikát meg a multik belügyeit, és éljük át a pillanatot együtt, amikor Szijjártó személyesen végez el egy speedtestet egy 5G-re csatlakozó vodás mobilon:

1531 Mbps

Azaz ezerötszázharmincegy megabit. Másodpercenként. Kicsit rontja az összképet, hogy később kiderül, ekkora sávszél egyelőre legfeljebb a miniszternek jár, mivel a 60 MHz-nyi 3,6 GHz-es blokk legjobb esetben is olyan 500-600 Mbps-re jó - legfeljebb ennyit kap most egy átlag előfizető, ha 5G-s mobilt vásárol a szolgáltatónál, RED tarifája van és 5G-s lefedettségi területen tartózkodik. Az 1500 Mbps-hez kellett még 40 MHz-nyi, teszt engedéllyel használható 3,6 GHz-es blokk és az 5G-szabvány részét képező 4G carrier aggregation technológia, amivel a 2,6 GHz-es sávban működő 4G-s vivőt össze tudta fogni a készülék az 5G-s sávval. És kellett egy beltéri cella is, a Duna túlpartján lévő 5G-s állomás jele ugyanis nem hatol át a rendezvénynek otthont adó, bunkerszerű Várkert Bazár falain.

Ez egyébként nem űrtechnológia, a szolgáltató később minden további nélkül képes lesz alkalmazni a vivőaggregációt a kereskedelmi hálózaton, valamint növelheti a spektrumkeretet is, ehhez azonban a korábban említett árverést mielőbb le kell zavarni, addig a műszaki részlegen dolgozók - különös tekintettel az aukció körül kialakult jogbizonytalanságra - legfeljebb különféle szimulációkban és a tegnapihoz hasonló demonstrációk során hódolhatnak a bennük lakozó geeknek.

VETÍTÉS

Hogy mi a fenére lesz az egész jó, azt persze még ők sem tudják pontosan, de majd a marketing biztos kitalál néhány jópofa kampányt meg CSR-akciót, aztán ahogy eddig talán a 2G-t leszámítva minden generációnál így volt, majd most is az lesz, hogy jön kívülről valami olyan use case, amire a mobilszolgáltatók az életben nem gondoltak volna. Azt azért nem különösebben nehéz előre látni, hogy az 5G-ből minden eddiginél meghatározóbb telekommunikációs alapinfrastruktúra lesz, ezzel párhuzamosan viszont soha nem látott mértékben fenyegeti az operátorokat a (nemzeti) közművé válás rémképe.

A folyamat már elkezdődött, és a Vodafone-nál tegnap ennek láthatóan nagyon örültek, miközben a Népligetnél meg Törökbálinton bizonyára volt és lesz is még néhány feszült hangvételű vezetői meeting a témában. Tisztelt hölgyeim és uraim, semmi pánik, előbb-utóbb mindenki sorra kerül...