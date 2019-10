Élő adások továbbításában segíthet az 5G

Az új generációs, 5G-s mobilhálózatok nyújtotta előnyöket szerteágazó iparágakban lehet hasznosítani, és bár a legtöbben a gyártás-támogatást és az önvezető autókat, netán a távorvoslást említik, a televíziós műsorszórás is új lehetőségeket eszközt kaphat a kezébe az 5G révén.

Első alkalommal használtak fel globális, élő tévéközvetítéshez olyan felvételeket, melyeket a helyszínen lévő kamerák 5G-s hálózaton keresztül juttattak el a nézőkhöz. A sikeres 5G-s broadcasting tesztet a két héttel ezelőtt lezajlott Berlini Maratonon végezték el az érintettek, a Deutsche Telekom és az Infront Productions műsorgyártó cég. A közvetítési láncba a professzionális kamerákon túl a kiválasztott rajongók kezében lévő okostelefonok által rögzített képeket és videókat is bevágták, ezzel egyben azt is tesztelve, hogy a nézők hogyan válhatnak maguk is egy (sport)esemény közvetítőjévé.

A teszthez a Deutsche Telekom Berlinben lévő, kereskedelmi 5G-s szolgáltatásba bekapcsolt bázisállomásait használták a résztvevők, igaz, a szolgáltató biztos ami biztos konkrétan meg nem nevezett "optimalizálásokat" hajtott végre a berendezéseket a siker érdekében. Ez esetben értelemszerűen nem az 5G-s hálózatok akár gigabites átviteli tempót elérő letöltési sebességén volt a hangsúly, hiszen a kamerák élőképének közvetítéséhez inkább visszirányú kapacitásra és padlóra nyomott késleltetési időre volt szükség.

adásrendezők a berlini maratonon (Fotó: Deutsche telekom)

A résztvevők egyben azt is tesztelték, hogyan lehet bizonyos felhasználók vagy felhasználási módok számára hatékonyan kapacitást garantálni az 5G segítségével, ami az élő bejelentkezések során a konstans képminőség miatt elengedhetetlen kritérium. Bár a kereskedelmi 5G-s hálózatokat egyelőre nem használják nagy tömegek Németországban, emellett a szabványban rejlő lehetőségeket teljes körűen az "igazi" 5G-nek tekintett standalone rendszerben lehet majd kihasználni (vagyis amikor a rádiós hálózat mellett a maghálózat is az új generációs szabványra épül), a teszt így is megmutatta, hogy jól behatárolt helyszíneken broadcast-minőségben továbbítható akár 50 képkocka/másodperces nagy felbontású videójel az 5G-s hálózatokon keresztül.

Mindez az infrastruktúra-szolgáltató szerint a későbbiekben költséghatékonyabb élő közvetítéseket tesz majd lehetővé, ezáltal pedig akár olyan eseményekről is továbbítható élő közvetítés, amelyeknél eddig a technikai vagy anyagi háttér miatt erre nem volt lehetőség.