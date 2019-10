Németország tárt karokkal vár minden 5G-s beszállítót

A héten új szabályok léphetnek életbe a német (mobil)távközlési piacon végzett 5G-s fejlesztések beszállítói háttérrendszerével illetve a beszállítók, alvállalkozók átvilágíthatóságával, tanúsításával kapcsolatban. Európa legerősebb nemzetállama most már biztos, hogy nem követi az amerikai példát, és nem diszkriminál pusztán politikai indíttatásból.

Fellélegezhetnek a helyi operátorok és azok kínai beszállítói, a német kormány az amerikai példával ellentétben nem zárja ki kategorikusan, hogy az új generációs, 5G-s mobilhálózatok kiépítésében beszállítóként vagy alvállalkozóként kínai cégek is megjelenhessenek, jóllehet az operátoroknak és a partnereknek a korábbiaknál szigorúbb biztonsági előírásoknak kell majd megfelelniük. A német sajtó által megszerzett, a helyi hírközlésszabályozó szerv, a Bundesnetzagentur (BNetzA) és a Szövetségi Kiberbiztonsági Ügynökség (BSI) által előkészített dokumentumban foglaltaknak köszönhetően a Huawei Technologies sokat nyerhet - pontosabban több piacot is megtarthat - Európában.

MEGENGEDŐ GYAKORLAT

A kínai beszállítókat, azok közül is elsősorban a Huawei-t érintő kémvádak miatt kialakult kényes helyzet révén a cégeknek éppen az európai piacon lett volna a legnagyobb veszíteni valójuk, beleértve a helyi operátorokat is, akik hosszú évek óta használják kiterjedten a kínai gyártó berendezéseit vezetékes és vezeték nélküli hálózatukban. Ráadásul a kémkedési botrány a lehető legrosszabb időzítéssel ért a tetőfokára idén májusban, hiszen a legtöbb Európai országban ekkor már javában zajlottak - vagy éppen már le is zárultak - az 5G-s frekvenciaaukciók, melyek során eldőlhetett, hogy melyik mobilcég szerez 5G-s szolgáltatások nyújtására alkalmas spektrumot, illetve mekkora spektrumszelettel gazdagodhat az adott cég.

Az operátorok többsége általában röviddel a frekvenciaértékesítési eljárás megindulása előtt, vagy közvetlenül azt követően köt új beszállítói szerződéseket az újabb szabványoknak megfelelő hálózatok építésére, a kínai szereplőkkel kapcsolatos mindennemű bizonytalanság ezt a folyamatot akasztotta meg kisebb-nagyobb mértékben a különböző tagállamokban. Idén januárban már több európai operátor is jelezte, hogy nagyon fájni fog, ha a kínai szereplők esetlegesen tiltólistára kerülnek egyik-másik tagállamban, az ezzel kapcsolatos aggodalmát a Vodafone Csoport és a Deutsche Telekom egyaránt kifejezte az év elején.

A német állam résztulajdonában lévő Deutsche Telekom egy vészforgatókönyv alapján kiszámolta, milyen hatást gyakorolna a helyi leányvállalatok működésére egy az amerikaihoz hasonló szankció: Egy a sajtóhoz kiszivárogtatott belső jelentés alapján egy ilyen eshetőség a cégcsoport szerint azt eredményezhetné, hogy az 5G-szolgáltatások indulása az eredeti tervekhez képest legalább két évet csúszik az érintett piacokon.

A küszöbön álló 5G-s tenderekről való kitiltás után már csak egy rosszabb (legalábbis a telkók számára) forgatókönyvet vázol fel a vállalat: ha a kormányok elrendelik az összes eddig telepített Huawei berendezés leszerelését. Ez a maghálózat teljes kicserélése mellett több (tíz)ezer bázisállomást érinthetne Európában, a teljes rádiós hálózat (RaN) lecserélése pedig hatalmas pénzügyi terhet jelentene az iparágnak, nem is beszélve arról, hogy egy ilyen folyamat már az ügyfelek számára is érezhető, negatív hatással járhatna, ideiglenes szolgáltatáskiesések képében.

Ha a kérdésből nem is feltétlenül lett olyan (nagy)politikai ügy, mint Észak-Amerikában, Németország az USA egyik legnagyobb szövetségeseként, egyben a kínaiak egyik legnagyobb felvevőpiacaként láthatóan nagy körültekintéssel kezeli az ügyet, így a szövetségi hírközlésszabályozó szerv már márciusban megkezdte annak a rendeletbe foglalt intézkedéscsomagnak a kidolgozását, mely a héten ölthet végleges formát. A rendelet értelmében a beszállítóknak jóval szigorúbb (kiber)biztonsági előírásoknak kell majd megfelelniük, mint korábban: A kormányzati szándék szerint a jövőben minden, német mobilhálózatban felhasznált infrastruktúra-elemet alapos vizsgálatnak kell alávetni a használat előtt. A vizsgálatokat egységes szempontrendszer szerint a Szövetségi Kiberbiztonsági Ügynökség (BSI) hivatott elvégezni, az operátoroknak pedig ezzel párhuzamosan szigorúbb felügyeleti módszereket kell bevezetniük annak érdekében, hogy a működés közbeni anomáliákat azonnal kiszűrhessék.

OSZTJÁK AZ EGÉSZ EU-BAN

A német megközelítés részben rímel az Európai Bizottság és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség által múlt héten, a tagállamok visszajelzései alapján elkészített kockázatértékelési tanulmányban foglaltakkal. Ez a tanulmány szintén nem nevesít sem beszállítót sem nemzetállamot potenciálisan fenyegető entitásként, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a magasabb fokú kitettség miatt az 5G-s hálózatok működésének körülményeire - különös tekintettel a biztonsági aspektusokra - fokozottan oda kell figyelniük az üzemeltetőknek és a szabályozóknak egyaránt.

A tanulmányban megfogalmazott aggályok egy részére ugyanakkor már most is van válaszuk a szolgáltatóknak. Az egy gyártótól való függőséget a legtöbb operátor már sikeresen áthidalta a nagyobb piacokon, így például a Deutsche Telekom csoport is több országban épít az úgynevezett multi-vendor stratégiára. Magyarországon e tekintetben jelenleg még jórészt egypólusú megközelítést alkalmaznak az operátorok, így a Telekom jelenleg kizárólagosan az Ericsson, a Telenor a ZTE, a Vodafone pedig a Huawei eszközeire építi mobilhálózatát. A több beszállító párhuzamos használatát hazánkban jelentősen megnehezíti a relatíve kis piac, jóllehet volt már rá példa, hogy egy operátor egyszerre két beszállítóval dolgozott.