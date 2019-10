Megköveteli az USB-PD támogatásást az új telefonoknál a Google

Ha a gyártók maradni akarnak a Google-ökoszisztémában, támogatniuk kell a nyílt töltési szabványt, és a keresőóriás digitális jóléti funkcióit is.

Egységesítené az androidos okostelefon-ökoszisztéma gyorstöltési eljárásait a Google: ahogy azt az XDA Developers a vállalat által idén szeptemberben közzétett GMS Requirements dokumentumban kiszúrta, a keresőóriás már elvárja a készülékgyártóktól, hogy USB-C aljzattal szerelt termékeikben támogassák az nyílt USB Power Delivery szabványt.

A gyártók jellemzően saját fejlesztésű, zárt gyortsöltési eljárásokkal dolgoznak, amelyek más cégek termékeivel már nem használhatók - ezzel próbálva még inkább maguk mellett tartani a vásárlókat, akik így a gyorstöltési funkció eléréséhez kénytelenek az adott gyártó töltőjét használni, ellenkező esetben pedig be kell érniük a jóval komótosabb töltési tempókkal.

A Google most ezen változtatna, az USB Power Deilvery, vagy röviden USB-PD szabvány támogatásának megkövetelésével. A vállalat a Google-ökoszisztémára támaszkodó, azaz egyebek mellett a Play Services szolgáltatáscsomaggal, illetve a Play Store alkalmazásbolttal érkező okostelefonokra vonatkozó elvárásait bővítette nemrég a nyílt töltési szabvánnyal. Az USB-PD akár egészen brutális, 100 wattos töltést is támogat, noha egyelőre nem jelent meg annak zászlaja alatt ekkora teljesítményre képes töltő - illetve a gyártók általában nem tolonganak, hogy implementálhassák a szabványt saját eszközeikben. Ahogy az XDA is rámutat, a közelmúltig a Samsung, és persze maga a Google támogatták csak az USB-PD-t töltőikben - előbbi egyébként a Galaxy Note 10-nél az USB-PD 3.0 variánsát használja, 45 wattos teljesítménnyel.

Bár a Google az elmúlt években igyekezett népszerűsíteni a szabványt, erőfeszítései nem voltak túl gyümölcsözők, pedig a fenti elvárásokat tömörítő GMS Requirement dokumentumban már 2016-ban, az Android 7.0 Nougat kapcsán is "erősen ajánlotta", hogy a gyártók ne használjanak saját szabadalmaztatott töltési technológiákat, amelyek potenciálisan problémákat okozhatnak az USB-PD töltőknél. A cég már akkor is arra figyelmeztetett, hogy a későbbiekben meg is követelheti az USB-C-s eszközöktől a teljes mértékű átjárhatóságot a szabványos USB-C-s töltőkkel.

Mint kiderült, a cég ezt a követelményt már élesítette is a gyártók felé, szeptember elején nyilvánosságra hozott dokumentuma szerint ezt az idén piacra kerülő, USB-C aljzattal szerelt androidos eszközöknek már teljes mértékben együtt kell működniük a említett USB szabványnak megfelelő, USB-C-s töltőkkel - legalábbis ha a Google szolgáltatásait szeretnék használni. Ez ugyanakkor még mindig hagy némi holtjátékot a gyártók számára, hiszen annak kapcsán a Google nem fogalmaz meg konkrétumokat, hogy milyen teljesítmény mellett kell az USB-PD támogatását biztosítani. A lépés mindenesetre jó irányba terelheti az iparágat, és amennyiben ahhoz a készülékgyártók is elkezdenek igazodni, az a harmadik felektől származó USB-C töltőkkel is hasonló töltési sebességeket hozhat majd, mint a telefonokhoz mellékelt, gyári eszközökkel.

Mindezek mellett említést érdemel, hogy a dokumentum a különböző, Digital Wellbeing vagy digitális jóléti funkciók bevezetését is elvárja a gyártóktól, az Android 9 és Android 10 rendszerekkel érkező készülékek esetében egyaránt. Ezeket a funkciókat a vállalat még tavaly mutatta be, ide tartozik egyebek mellett a kijelző színhőmérsékletének szabályozása, a szemfáradtság megelőzésére, de a Family Link is, amellyel a gyerekek készülékhasználata szabályozható.