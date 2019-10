Visszirányba is bővíti kábelhálózatát a Telekom

További fejlesztéseket hajtott, illetve hajt végre kábelnet-hálózatán a Magyar Telekom, mely alig egy hónapja vezette be a HFC-hálózaton is a gigabites díjcsomagokat. A fejlesztések révén a visszirány is megkapja a DOCSIS 3.1 frissítést, aminek következtében azonnal a többszörösére ugrik a végponti feltöltési sávszélesség.

