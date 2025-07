Börtönt is kaphat az androidos konzolokért rajongó videós

Olaszországban különösen komolyan veszik a szerzői jogokat, most egy videós került a célkeresztbe, aki Kínából érkező játékgépekről készített tartalmakat.

Számtalan Android operációs rendszeren alapuló kézikonzol található manapság a piacon, melyek nem csak androidos játékok futtatására alkalmasak, de emulátorként is tudnak funkcionálni. Viszont annak nem örülnek túlságosan a fejlesztők, hogy a játékok futtatását lehetővé tevő ROM-ok beszerzése nem mindig legális úton történik. A „Once Were Nerd” (OWN) nevű YouTube-csatornát készítő olasz videós esete példázza, hogy Olaszországban a jogtulajdonosok különösen komolyan veszik a kalózkodást.

Az OWN csatornájára főleg játékokkal kapcsolatos tartalmak készültek, sok videó pedig olyan Android-alapú kézikonzolokat prezentált, mint a Powkiddy és a TrimUI. Ezek az gépek az operációs rendszer egy régebbi, kifejezetten játékok emulálására szabott verzióját használják, és futtathatni tudják akár az SNES, a Nintendo 64, a PlayStation Portable, vagy a GameCube platformokra írt programokat is.

A videós azonban felkeltette a szerzői jogok helyi felügyeletéért felelős olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium figyelmét is, így egy nap a Guardia di Finanza ügynökei látogatták meg házkutatás céljából, melynek során több mint 30 konzolt foglaltak le. A videós ellen nyomozás indult azzal a váddal, hogy szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat terjesztett, amire többek közt az Anbernic kézikonzolról készített videói utalnak.

Maguk az emulációs szoftverek nem illegálisak, a játékgépek bizonyos típusai azonban előre telepített ROM-okkal érkeznek, így az elérhető Sony és Nintendo játékok már a kalózkodás kategóriájába tolják az esetet. Az ilyen típusú gépek jellemzően Kínából érkeznek, ahol nem érvényesek a nyugati szerzői jogi törvények. Ennek ellenére nemzetközi szinten értékesítik a ROM-okkal előretelepített kütyüket, akár 7000+ játékkal.

A hatóságok úgy vélik, hogy a Once Were Nerd tevékenysége sértheti az olasz szerzői jogi törvény 171. cikkét, amely akár három év börtönbüntetést is lehetővé tesz a jogsértésekért. A videós ellen indított vizsgálat befejezése után a kormány vádat emelhet, vagy elutasítja az ügyet. A jelenlegi törvény felhatalmazza a tisztviselőket arra is, hogy a vizsgálat idejére felfüggesszék a csatorna elérhetőségét.