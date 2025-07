Ilyen egy apokalipszis-túra a BlackBerry egykori amerikai központjában

A BlackBerry - legalábbis az okostelefon-gyártó - régóta halott, most pedig Stringer media segítségével benézhetsz a kriptájába is.

Az Egyesült Államok bizonyos régiói, nagyvárosai, illetve azoknak egyes körzetei tele vannak lepusztult, bontásra ítélt irodaházakkal, melyek többnyire egy korszak mementóiként mutatják, hogyan, de legalábbis milyen környezetben dolgoztak egykor a cégrabszolgák a "boldog békeidőben".

Ilyen irodaház a Illionis egyik legfelkapottabb üzleti régiójában lévő, a 90-es főút tőszomszédságában lévő Golf Tower, mely 1979-ben készült el és akkori mércével mérve igazán ultramodern irodaháznak számított. A komplexum legjelentősebb bérlője a BlackBerryket fejlesztő és gyártó Research in Motion volt, mely az okostelefon-piac egyik nagy úttörőjeként a 2000-es évek elején költözött be a Golf Towerbe.

Blackberry's ABANDONED Illinois Headquarters - Golf Tower Még több videó

A BlackBerry történetét mindenki ismeri, a cég 2010-től durva lejtmenetbe került, ami az ilyenkor megszokottaknak megfelelően brutális leépítésekkel járt.

A leépítésekkel pedig megüresedett az amerikai központ által használt irodaház is, amit a tulajdonosok próbáltak még hasznosítani, de az évtized végén, a koronavírus-járvány és a régiót sújtó recesszió hatására bérlő nélkül maradt, 2023-ban pedig lebontásra ítélték.

Az épület ettől függetlenül még most is áll, a többnyire apokaliptikus képet tükröző helyszínekről beszámoló Stringer media jóvoltából pedig most te is bejuthatsz egy uszkve negyedórás tárlatvezetésre. Jó para.