Nem semmi Semmivel készül a Semmi

A nyáron érkezhet a Nothing vadonatúj okostelefonja, mely szakít a cég eddigi hagyományaival - a pozícionálást tekintve mindenképpen.

Carl Pei Nothing-ja az okostelefon-piac egyik, ha nem a legkülöncebb szereplője manapság, a teljesen öncélú, de mégis működő dizájnnal és interfésszel, na meg az alacsony gyártási volumen dacára kifejezetten jónak számító ár/érték aránnyal.

Ez az arány fog egy kicsit eltolódni a nyártól, amikor forgalomba kerül a Nothing okostelefon-szériájának következő generációja, a Nothing Phone 3, melyről most maga Pei osztott meg részleteket az Android Show keretén belül.

The Android Show: I/O Edition | Device Showcase | Nothing Még több videó

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk. Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

A specifikációkról és magáról a dizájnról egyelőre semmit (vagy legalábbis semmi hivatalosat) nem lehet tudni, Pei szerint azonban a Nothing ezúttal mindent bedob majd a siker érdekében, a prémium anyaghasználattól kezdve a jelentős teljesítményjavításon át a szoftveres fejlesztésekig.

Vagyis minden megtalálható lesz benne, ami a Semmit Semmivé teszi, csak még jobb lesz.

A feketeleves? A Nothing Phone 3 árcímkéje, amit egyelőre csak angol fontban közölt Pei, abból is 800-at kell leszurkolni a vásárlás során, ami átszámítva jelenleg olyan 390 ezer forintnak felel meg. Cserébe a vásárló kézbe veheti a Nothing első, minden tekintetben csúcskategóriás okostelefonját, ami így az Apple iPhone 16(e), a Pixel 9-ek, illetve az olcsóbb Galaxy S25 modellek kihívója lehet.