Több mint két évtized után távozik a Mozilla társalapítója

Otthagyja a Mozillát Mitchell Baker, aki a nonprofit alapítvány 2003-as létrejötténél bábáskodott, illetve a Mozilla Corporation vezérigazgatója lett később.

Nem csak dizájnváltással, hanem a felsővezetés felrázásával is járnak a Mozillát érintő átalakítások. Az egyik legfontosabb vezéráldozat Mitchell Baker, aki már tavaly lemondott a Mozilla Corporation vezérigazgatói posztjáról, most pedig az Alapítvány elnöki székét is feladta, illetve távozott mindkét szervezet igazgatótanácsából.

Baker az AI-bumm idején arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia teljesen átírhatja a böngészőpiac eddigi erőviszonyait, később pedig pont azzal indokolta a Mozilla Corporation a vezérigazgató távozását, hogy a Baker így a későbbiekben jobban el tud mélyülni a mesterséges intelligencia és az internetbiztonság problémaköreiben a Mozilla Alapítványnál.

Az elmerülés a jelek szerint eddig tartott, Baker vélhetően a Mozilla 2022-ban indult útkeresési folyamatának, illetve a menedzsment azzal járó felfrissítésének, fiatalításának lett az áldozata.

A Mozilla Alapítvány tavaly novemberben az állomány 30%-át érintő létszámleépítést hajtott végre az átalakítási folyamat részeként, ezt megelőzően tavaly februárban 60 főnek kellett elhagynia a szervezetet.