A legnyugtatóbb böngészőt adta ki az Opera

A mindfulness áll a többek közt légzésgyakorlatokat és vezetett meditációt is kínáló Opera Air középpontjában.

Kifejezetten a mindfulness, azaz tudatos jelenlét jegyében tervezte meg legújabb böngészőjét az Opera, ami a meditációs appokat idéző módok és funkciók mellett minimalista skandináv dizájnnal is jelzi, hogy ez most egy egészen más böngésző, amit a felhasználók megszokhattak. A korai hozzáférésben ingyen letölthető „Opera Air” névre keresztelt kiadás időközönként légzésgyakorlatokat, különféle nyújtásokat és vezetett meditációkat ajánl fel az internetes böngészést megszakítva, amit manuálisan állíthat be a felhasználó. Jár hozzá természetesen a beépített adblocker funkció is, hogy a felhasználót minél kevesebb inger érje.

A különféle booster, azaz a fókuszáltságot segítő eszközök között különlegesség a binaurális hanghullámok lejátszása, ami leginkább a különféle hangterápiákon alkalmazott módszer. Lényege, hogy ha fülhallgatóval jobb és bal oldalon kis frekvencia eltéréssel, de más-más rezgésszámú hangot hallgatunk, akkor a két hangot bár külön dolgozza fel az agyunk, de egyetlen hangot érzékel, amelynek hangereje ingadozik, ilyen módon pedig hamar fókuszált állapot érhető el. Az Opera szerint ilyen módon könnyedén stimulálható a felhasználó kreativitása, segít a fókuszálásban, de akár a relaxált állapot elérésében is.