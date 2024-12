Jövő héttől már tényleg keményít a Max

Jövő héttől kezdődik meg a háztartásokon kívüli felhasználók potyázásával való leszámolás a Max streamingszolgáltatásban, év elején pedig már teljes lesz a szigor.

Tavaly nyár óta tudni, hogy a fiókmegosztást korlátozó Netflix példáján felbuzdulva a másik versenytárs, a Max streamingszolgáltatást üzemeltető Warner Bros. Discovery is kedvet kapott hasonló intézkedéshez. A cég az év elején erősítette meg, hogy még az év vége előtt megkezdi a fiókmegosztás korlátozását háztartásokon kívül.

JB Perrette ügyvezető elmondása alapján jövő héten már a gyakorlatban is megkezdik a fiókmegosztás korlátozását a korábban HBO Max-ként, ma már csak Max-ként ismert streamingszolgáltatásban. Az intézkedés első körében azok a fiókok kerülnek sorra, amelyek használatot tekintve aktívabbak, 2025 első negyedévében pedig már teljesen szeretnék lezárni az átállási folyamatot, aminek eredményeként csak további tagok hozzáadásával lehet háztartáson kívül használni egy előfizetést.

A folyamatot lassítja, hogy nehéz meghatározni, ki használja a fiókot külföldi úton, vagy házon kívül, de a jövő év elejére egyre szigorúbban fog szűrni a rendszer – közölte Perrette. Az ügyvezető szerint a szigorítással jelentősebb növekedést sikerülhet elérni az előfizetők bázisában és bevételek terén, aminek 2025 második felétől és az utána következő években lehet mérhető eredménye.

A streamingszolgáltatás képviselője emellett bejelentette a White Lotus harmadik évadának februári érkezését, és azt is elárulta, hogy a The Last of Us második évadának premierje jövő év tavasszal várható. Az Euphoria harmadik évada a tervezett 2025-ös megjelenéshez képest viszont csak 2026-ban érkezik.