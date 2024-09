A videók szüneteltetésekor is reklámokat mutat a YouTube

Most már egyre többen fogják látni az új hirdetési formátumot, amit pár hónapja tesztel a videómegosztó.

A reklámblokkolókkal való leszámolás és szigorúbb retorziók mellett a YouTube egyre bátrabban kísérletezik és vezet be újabb hirdetési formátumokat. Leginkább az okostévék felhasználói nem fognak örülni a cég legújabb ötletének, de természetesen senki más sem: reklámok jönnek a videók szüneteltetésekor megjelenő képernyőre. Ezt még májusban jelentette be a cég, tehát már jó ideje teszteli, de hamarosan szélesebb körben is látható válik, legalábbis erre utal, hogy egyre többen szembesülnek vele.

A felhasználói visszajelzések szerint szüneteltetéskor az éppen nézett tartalom kisebb méretre csökken, és a képernyő jobb oldalán jelenik meg egy képes formátumú hirdetés, ami szerencsére az elvetés gombbal elrejthető. Amennyiben a felhasználó figyelmét felkeltette adott szolgáltatás, a hirdetésre kattintva átirányítást kap a hirdetők oldalára.

A cég szerint egyébként a szüneteltetés közbeni hirdetések előnye, hogy kevésbé idegesítőek, mert alapvetően nem szakítják meg a lejátszási élményt.